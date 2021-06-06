Вместо 10 рублей – 50: Для кого увеличат курортный сбор в Краснодарском крае

Фото: Артем ГНАТЕНКО

Вот уже почти три года на Кубани идет эксперимент – с туристов в гостиницах и отелях взимают курортный сбор. Сумма по нынешним меркам – мизерная: 10 рублей с человека в сутки. Причем берут плату за отдых в регионе далеко не со всех. Например, курортным налогом не облагаются дети, студенты, пенсионеры, инвалиды и жители самого Краснодарского края.

Несмотря на это, казна региона регулярно пополняется. Но самое главное появляются средства, которые идут на обновление парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных и так далее. Ведь отдыхающие платят не за морской бриз, а за пользование курортной инфраструктурой и вклад в ее развитие.

Судя по всему, эксперимент на Кубани, скорее всего, решат продолжить. За два года действия программы курортного сбора в регионе собрали около 370 миллионов рублей. И все деньги направили на благоустройство и реконструкцию зеленых зон в регионе. Правда, власти края еще зимой предложили размер платы повысить.

Так, вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что эксперимент с курортным сбором в дальнейшем станет постоянным платежом, но в процедуру будут внесены изменения. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы увеличить размер «налога» в пять раз. Правда, не для всех.

- Сейчас рассматривается увеличение до 50 рублей для отелей с высокой звездностью, - сказал вице-губернатор.

То есть, если турист захочет остановиться в элитном отеле, то для него будет действовать VIP-тариф. А значит, вместо 70 рублей за неделю отпуска ему придется выложить 350 рублей.

Стоит сказать, что сегодня на Кубани размер курортного сбора самый маленький. По закону власти края могут увеличить его до 100 рублей в сутки с человека. Но пока такой размер платы не обсуждается.

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