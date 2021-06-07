Открытые бассейны в Краснодаре 2021: сколько стоят, где находятся и какой график
Фото: Андрей АБРАМОВ
Открытые бассейны в Краснодаре 2021 уже распахнули свои двери. Только график работы заведений зависит от погодных условий. Например, на днях на краевой центр обрушится грозовой бум.
Конечно, купаться в таких условиях сомнительное и опасное удовольствие. Поэтому рисковать жизнью и здоровьем клиентов не будет никто.
Кстати, вместе с дождями на Кубань вернутся холода. Поэтому открытые бассейны в Краснодаре 2021 будут простаивать без посетителей. Только продлится это недолго.
Уже к концу недели на Кубани распогодится. В этом убеждены синоптики. Они считают, что открытые бассейны в Краснодаре 2021 заработают на полную мощность во второй половине июня. Тогда в регионе установится по-настоящему летняя погода.
Однако открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери еще в конце мая. Тогда столбики термометров в краевом центре рванули вверх, а местные жители отложили ветровки и зоны на антресоли.
Только продлилось удовольствие для горожан недолго. Уже в начале июня на Кубань обрушился дождливый циклон, а открытые бассейны в Краснодаре 2021 остались без большей части клиентов.
За последние годы в краевой столице появилось сразу несколько заведений с водными чашами. Они расположились в разных частях города.
«КП» – Кубань» узнала, где находятся открытые бассейны в Краснодаре 2021.
Рождественский парк
Общественные бассейны были украшением Затона. Они несколько лет располагались около дворца спорта «Олимп». Так они стали местом притяжения местной ребятни.
Сейчас ушла эпоха. В ближайшее время водные чаши переедут в Рождественский парк. Это будут единственные бесплатные открытые бассейны в Краснодаре 2021.
Точная дата открытия водных чаш пока не называется.
Летняя резиденция Sаntоrini
Открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери еще в мае. Водные чаши на улице 3-я Трудовая сделали это первыми. Они открылись 28 мая.
Владельцы заведения обещают посетителям пятизвездочные водные чаши под открытым воздухом, детскую зону, ресторан и не только.
Такие открытые бассейны в Краснодаре 2021 обойдутся посетителям в 1000 рублей в будние дни и 1500 – в выходные.
Территория бассейнов V•O•D•A
Эти открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери 29 мая. Они расположились в парке Солнечный остров, что на Трамвайной, 2.
Заведение готово предложить посетителям пять водных чаш под открытым небом, детскую зону и кафе.
Эти открытые бассейны в Краснодаре 2021 установили прайс в 800 рублей с человека.
Gold Fit & Spa
Открытые бассейны в Краснодаре 2021 – это не только водные комплексы. Например, чаша в этом заведении расположилась прямо на крыше отеля.
Помимо водных процедур, посетители насладятся панорамным видом на город и авторскими блюдами в местном ресторане.