Открытые бассейны в Краснодаре 2021: сколько стоят, где находятся и какой график Фото: Андрей АБРАМОВ

Открытые бассейны в Краснодаре 2021 уже распахнули свои двери. Только график работы заведений зависит от погодных условий. Например, на днях на краевой центр обрушится грозовой бум.

Конечно, купаться в таких условиях сомнительное и опасное удовольствие. Поэтому рисковать жизнью и здоровьем клиентов не будет никто.

Кстати, вместе с дождями на Кубань вернутся холода. Поэтому открытые бассейны в Краснодаре 2021 будут простаивать без посетителей. Только продлится это недолго.

Уже к концу недели на Кубани распогодится. В этом убеждены синоптики. Они считают, что открытые бассейны в Краснодаре 2021 заработают на полную мощность во второй половине июня. Тогда в регионе установится по-настоящему летняя погода.

Однако открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери еще в конце мая. Тогда столбики термометров в краевом центре рванули вверх, а местные жители отложили ветровки и зоны на антресоли.

Только продлилось удовольствие для горожан недолго. Уже в начале июня на Кубань обрушился дождливый циклон, а открытые бассейны в Краснодаре 2021 остались без большей части клиентов.

За последние годы в краевой столице появилось сразу несколько заведений с водными чашами. Они расположились в разных частях города.

«КП» – Кубань» узнала, где находятся открытые бассейны в Краснодаре 2021.

Рождественский парк

Общественные бассейны были украшением Затона. Они несколько лет располагались около дворца спорта «Олимп». Так они стали местом притяжения местной ребятни.

Сейчас ушла эпоха. В ближайшее время водные чаши переедут в Рождественский парк. Это будут единственные бесплатные открытые бассейны в Краснодаре 2021.

Точная дата открытия водных чаш пока не называется.

Летняя резиденция Sаntоrini

Открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери еще в мае. Водные чаши на улице 3-я Трудовая сделали это первыми. Они открылись 28 мая.

Владельцы заведения обещают посетителям пятизвездочные водные чаши под открытым воздухом, детскую зону, ресторан и не только.

Такие открытые бассейны в Краснодаре 2021 обойдутся посетителям в 1000 рублей в будние дни и 1500 – в выходные.

Территория бассейнов V•O•D•A

Эти открытые бассейны в Краснодаре 2021 распахнули двери 29 мая. Они расположились в парке Солнечный остров, что на Трамвайной, 2.

Заведение готово предложить посетителям пять водных чаш под открытым небом, детскую зону и кафе.

Эти открытые бассейны в Краснодаре 2021 установили прайс в 800 рублей с человека.

Gold Fit & Spa

Открытые бассейны в Краснодаре 2021 – это не только водные комплексы. Например, чаша в этом заведении расположилась прямо на крыше отеля.

Помимо водных процедур, посетители насладятся панорамным видом на город и авторскими блюдами в местном ресторане.