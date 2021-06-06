Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычная синоптическая ситуация в начале календарного лета удивила даже метеорологов. Северо-западные и центральные регионы оказались во власти теплого антициклона, а тем временем южане замерзали от непривычного в июне холода. Шутка ли - температура воздуха в Сочи местами опускалась до 14 градусов! Туристы приехали в отпуск, взяв с собой плавки, а в итоге судорожно покупали на курорте куртки. А тем временем в Иркутске воздух прогрелся до +29. Кроме того, не дает покоя жителям Кубани и ливень, который ежедневно портит планы хотя бы на пару часов. И, судя по прогнозам, продолжит это делать всю следующую неделю.

В Краснодарском крае прогнозируют грозовой бум. Причиной тому станет циклонический вихрь, который будет «топтаться» над регионом. Так что ежедневно в различных районах Кубани будут шуметь ливни и греметь грозы. А в центральной части при прохождении кучево-дождевой облачности вероятны порывы шквалистого ветром и град.

Под аккомпанемент ливней и гроз дневная температура будет только понижаться. Так, в Краснодаре выше +23 градусов воздух прогреваться не будет. На побережье будет еще холоднее. Там дневные отметки будут держаться на уровне +18-21 градус. Из-за этого морская вода вряд ли прогреется, так что купальный сезон временно приостановлен.

НА ЗАМЕТКУ

Спасатели советуют быть осторожными во время грозы, даже, если вы находитесь дома. Так, во время непогоды рекомендовано выключить из сети все электроприборы, закрыть форточки, окна, балконные двери. Кроме того, не лишним будет проверить, нет ли в помещении сквозняков - они привлекают шаровую молнию.

Если гроза застала вас в транспорте, то спасатели советуют поставить машину подальше от деревьев и линий электропередач, заглушить двигатель, закрыть окна, выключить магнитолу, убрать антенну.

Спасатели напоминают, что риск поражения молнией повышают мокрая одежда, высокие деревья, возвышенности, конструкции из металла, украшения и мобильные телефоны, включенные электроприборы, глинистый грунт, близость костров и водоемов. Поэтому, если вы находитесь во время разгула стихии, постарайтесь как можно скорее укрыться в помещении.

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