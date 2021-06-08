Скандально известного сочинского экс-судью Дмитрия Новикова арестовали на 2 месяца

Кадр видео с задержанием Новикова

Бывшего служителя Фемиды Дмитрия Новикова, который сейчас работает адвокатом, задержали 6 июня в одном из столичных кафе. Силовики объяснили, что он вместе с помощником подозреваются во взяточничестве.

Сегодня, 8 июня, суд заключил Новикова под стражу на два месяца.

- Суд принял во внимание доводы следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый, используя свои связи, может предпринять попытки оказать воздействие на ход расследования уголовного дела. Адвокат Новиков заключен под стражу на 1 месяц 28 суток - до 3 августа включительно, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Краевого суда.

Новиков подозревается в "покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Предположительно, все началось еще в мае. 12-го числа на мужчину, которого взялся защищать Дмитрий Новиков, завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Адвокат сообщил, что для решения вопроса нужно 4 млн рублей взяток.

- Новиков пообещал решить вопрос о переквалификации и назначении подзащитному наказания, не связанного с лишением свободы за 4 млн рублей. Часть денег он с помощником якобы намеревались передать в качестве взятки неустановленным лицам. После чего их задержали, - пояснили "КП" - Кубань" в суде.

Напомним, громкий процесс по делу экс-судьи Хостинского районного суда Дмитрия Новикова начался в 2010 году. Тогда его обвинили в мошенничестве с «олимпийскими» землями. По версии следователей ФСБ, которые вели это дело, экс-федеральный судья наварился как минимум на 100 миллионов рублей.

Дмитрия Новикова признали виновным в совершении преступлений по трем статьям. Но его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Последние эпизоды дела относятся к 2003 году, когда Дмитрий Новиков занимал должность судьи Хостинского суда Сочи.

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