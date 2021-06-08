Вытоптанные маковые поля после фотосессий сняли с воздуха в Краснодаре

Фото: instagram.com/fly_javelinnna

В Краснодарском крае зацвели маки. Красные бутоны две недели как радуют глаз. Но это лишь со стороны. Оказалось, что маковые поля уже беспощадно вытоптаны местными жителями. И все ради красивых снимков.

Маковые поля с «проплешинами» в районе Кубанского аграрного университета в Краснодаре сняла аэрофотограф с воздуха.

- Покажу обратную сторону. Собиралась полетать над полями и не заходить на них в принципе. А как приехала, обнаружила десятки вытоптанных тропинок, - написала автор видео в своем Instagram.

Подписчики разделили разочарование автора видео. Те, кто живет рядом с полями, рассказывает, что фотосессии в этом месте начинаются с самого утра.

Фото: instagram.com/fly_javelinnna

Как утверждают эксперты, после такого "бережного отношения" к природе в следующем году маки рискуют просто не зацвести.

- Маки не успели еще дать семян, а их уже поломали. Таким образом, люди могут просто уничтожить эти цветы. Так же, собирая на букеты, народ не дает будь-то макам или другим редким цветам, размножиться. Если это происходит постоянно, происходит исчезновение видов, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Подобная история случилась с редкими орхидеями в Сочинском национальном парке. Вокруг цветов посетители также вытоптали газон, и они просто перестали цвести.

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