Драматическая весна в Краснодаре – 3

Фото: Драмтеатр Краснодара

Часть 1. – «Трудности перевода. Знак своего присутствия»

Часть 2. «Тропами Василия Тёркина. Бери шинель…»

Продолжение.

№3 Тяжелый песок

"Утиная охота". Спектакль в театре драмы поставил главный режиссер Молодежного театра Даниил Безносов. В главной роли – главный режиссер театра драмы Арсений Фогелев.

Понятно, что Арсений Владимирович в первую очередь хороший актер, но зачем-то на сайте во все его роли к фамилии добавили помимо регионального звания еще и должность. Между прочим, из 42 названий в репертуаре театра Фогелев занят в 15. Этой весной главреж вышел на основную сцену как хрестоматийный Чацкий (о «Горе от ума» будет следующий текст цикла) и еще на малой сыграл Зилова. Последняя роль – тоже каноническая, но уже в советской драматургии.

Фото: Драмтеатр Краснодара

Пьеса, написанная Александром Вампиловым на излете оттепели, считается, предвосхитила последующий застой и показала новых «лишних людей». Ее главный персонаж настолько выбивался из сонма советских положительных героев, что текст чудом был опубликован в региональном журнале, а о его постановке долго не было и речи. Это уже потом сибиряк Вампилов, со стилем Чехова и Достоевского одновременно, будет признан во всем мире. Первый признак классики – ее надвременность, она актуальна всегда. Потому что, несмотря на века и тысячелетия, люди не меняются, в общем-то. И только режиссер как психотерапевт придумывает смысловую конструкцию и заставляет проговаривать вслух душевные травмы, а затем, если получится, ставит свой диагноз.

На Камерной сцене Даниил Безносов с художником Настей Васильевой создали универсальное лаконичное пространство: это и квартира, и офис, и кафе. Вдоль всей рампы, или вместо нее, – узкий бассейн с утиными чучелами. В этот же водоем почти постоянно льется дождь – осязаемая четвертая стена. Помимо авансцены есть еще арьерсцена – за сеткой происходят воображаемые эпизоды прощания на кладбище. Заунывности и монотонности добавляет бесструктурная электронная музыка краснодарца PLC (Сергея Трущёва).

Структура пьесы сложна тем, что зритель не сразу понимает, в каком времени проходит действие. Либо это настоящее, либо воспоминания, либо фантазии героя.

Постановщик решил усложнить задачу: в «помещении/ях» на пол насыпан песок. Много песка. Актеры должны делать вид, что его не существует (говорят о щелях в полу, например). Но при этом офис Бюро технической информации, где отбывают время Зилов и его коллега Саяпин, – песочница, в ней буквально лепят детскими ведерками куличики или разыскивают нужную папку. Метафоры не так сложны: строительство игрушечных замков/отношений; жизнь, уходящая сквозь пальцы; прах... В последнем качестве он выступает, когда на «умершего» Зилова каждый (почему-то все равнодушно и торопливо) сыплет свою прощальную горсть.

Именно нелепая большая ванна на сцене мне показалась гораздо более интересным образом. Это символ Дома, ведь бесплатная благоустроенная квартира – предел мечтаний инженера не с производства, но также предмет зависти коллег и способ шантажа. Она же и д о м о в и н а – гроб. Первая же картина в спектакле почти буквально повторяет известное полотно Давида «Смерть Марата» – мертвецки пьяный Зилов лежит в ванной, с гематомой на скуле.

Еще один разнообразно работающий признак комфорта – холодильник. Бытовой агрегат (марки ЗиЛ?) чаще всего используется не по прямому назначению, а как шкаф или полка. Но принципиально серый и тоже нелепый (некрасивый) он служит знаком отсутствия уюта и тепла, потухшим очагом. И именно сидя в углу у холодильника Виктор Зилов произносит самые важные слова уходящей от него жене.

Вот этим искренним монологом, на мой взгляд, и разбудил настоящего Зилова актер Фогелев. Дальше ему веришь больше. Исполнитель находится на засыпанной песком сцене два с половиной часа, почти без перерывов. Но речь не о физических кондициях, они есть, – главная роль в «Утиной охоте» считается сложной все равно что Гамлет. На самом деле, играть лгуна и циника, играющего в жизни сразу несколько масок, задача та еще. Бабник, любитель выпить, равнодушный муж, плохой сын, человек без сердца…

Греет одна утиная охота в предстоящем отпуске: природа чиста, как храм, тихое туманное утро в лодке, и он снова не может попасть в летящую птицу. С людьми прозаичнее и скучнее – они все ходячие большие мишени.

Фото: Драмтеатр Краснодара

Самый первый показ, который и довелось увидеть, оставил много вопросов. В Фогелеве почти не сомневаюсь, ему удастся стать многослойным «плохим хорошим человеком». А пока точное попадание в образы у Олеси Богдановой (Вера) и Анны Ерковой (Валерия). Особо стоит отметить Михаила Дубовского в роли цельного в своем цинизме официанта Димы. Виталий Борисов (Саяпин) слишком интеллигентен, а у Вампилова он подкаблучник и мещанин, напевающий пошлые песенки. Еще его можно спутать с таким же мягкотелым Кузаковым (Михаил Золотарев). Галина (Татьяна Башкова) показалась слишком уставшей и равнодушной, а Ирина (Елизавета Вареникова) – слишком наивной. И совсем мимо – Филипп Душин. Мало того что режиссер выбрал на роль Кушака актера младше всех на сцене, в то время как в пьесе он, начальник, лет на 15 старше всех, Душин словно забыл, что гротеск остался на кладбище за прозрачной вуалью, и уже не надо «представлять» – хлопотать лицом и дергать руками.

Жестокие игры холоднокровных – прислать живому кладбищенский венок – нехороший провинциальный анекдот. Как диагноз Безносов вынес в подзаголовок «проигранная жизнь». В общем-то, у всех персонажей она такая, но только Зилов и Галина это поняли. Она уехала из города, а он… Он уйдет из жизни?

Попытка за попыткой, палец ноги соскальзывает с курка, позы меняются, тень становится все жестче и контрастнее…

P.S. Все «утки» с авансцены Зиловым собраны перед охотой.

Осталась одна, на программке.

Желтая. Совсем игрушечная.

Продолжение театральных заметок следует.