Видео с места трагедии в Адлере, где были застрелены двое приставов

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

61-летний Вартан Кочьян ждет, когда ему изберут меру пресечения. Утром, 9 июня, он расстрелял двоих приставов, пришедших исполнять решение суда о сносе его самостроев в Адлере. И едва не убил рабочих строительной бригады, которые принялись сносить дома. Видео с места трагедии в Адлере.

- Двое судебных приставов прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений.Хозяин построек потребовал покинуть территорию и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья. Мужчины скончались, - сообщили «КП» - Кубань» в ведомстве.

После произошедшего Кочьян не стал бежать, а спокойно дождался полицейских.

Напомним, в 2020 году краснодарский суд вынес решение снести бараки, принадлежащие Вартану Кочьяну и его семье. Он сам жил здесь и сдавал комнатушки туристам. Владелец самостроев пытался обжаловать решение, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны. Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. А накануне, 8 июня, на подлежащем сносу здании появилось объявление: Дом под снос.

Утром исполнителей с ружьем уже поджидал Кочьян.