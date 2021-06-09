Что известно о мужчине, расстрелявшем судебных приставов из-за самостроя в Адлере

Вартан Кочьян устроил стрельбу, чтобы добиться справедливости.

Стрельба в Адлере подняла на уши весь город. Обычный выезд на один из самостроев, который нужно снести, закончился для приставов трагически. Их расстрелял владелец постройки... В усатом мужчине с ружьем, который открыл огонь по приставам, соседи с трудом узнают Вартана Кочьяна, с которым общались долгие годы.

- Он ведь раньше и мухи не обижал, такой сердобольный всегда был, - рассказывает женщина в голубом платке. – Дочь у него уже взрослая, всегда ему помогала по бизнесу – у них же магазин, кафе. Про то, что приставы придут, мы все знали накануне – Вартан сам рассказывал. Про его суды все знают. Но что откроет огонь...

Вартан Кочьян вместе с сыном были соучредителями гаражного кооператива «Гранж» на улице Просвещения. Однако, на месте, предусмотренном для гаражей, находились жилые постройки. Именно за них и боролся долгие годы сочинец.

Дело в том, что рядом с самостроем, из-за которого произошла стрельба, был крупный пожар в 2018 году. В кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. Погибли 11 человек.

После этого администрация Сочи добилась того, чтобы строение по улице Просвещения, 81/2 признали самовольной постройкой. После этого приставы приехали по адресу. Вместе с ними демонтажники, которые должны были снести самострои. Но в итоге сделать это не удалось - владелец построек начал стрельбу. Убив двух приставов, он сдался полиции. По некоторым данным, он сам позвонил в дежурную часть и сообщил, что сделал. После этого знакомый Вартана записал его исповедь, в которой мужчина признается, что не сожалеет о случившемся.

По некоторым данным, на Вартана заводили административные дела за самоуправство, строительство без разрешения, нарушение правил хранения и сроков регистрации оружия. Со стрелявшего в приставов в Адлере трижды взыскивали долги. По данным базы судебных приставов, на нем висят около 200 тысяч рублей и почти 14 тысяч - в качестве исполнительского сбора.

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