Суд в Адлере арестовал мужчину, расстрелявшего двоих приставов

Вартан Кочьян убил двоих приставов, когда они пришли сносить его дом

61-летнего Вартана Кочьяна арестовали. Дожидаться суда мужчина, расстрелявший двоих приставов в Адлере, будет в следственном изоляторе. Наказание по уголовной статье - посягательство, равно убийство, сотрудников правоохранительных органов - карается очень сурово. Кочьяну грозит пожизненное тюремное заключение.

Напомним, трагедия произошла вчера, 9 июня. Ранним утром двое приставов 30-летний Андраник Матевосян и 31-летний Альберт Агозян вместе со строительной бригадой приехали на улицу Просвещения, 81/1 в Адлере. В 2020 году краснодарский суд вынес решение снести бараки, принадлежащие Вартану Кочьяну и его семье. Он сам жил здесь и сдавал комнатушки туристам. Владелец самостроев пытался обжаловать решение, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны. Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. А накануне, 8 июня, на подлежащем сносу здании появилось объявление: Дом под снос.

Утром исполнителей с ружьем уже поджидал Кочьян. Он начал палить по ним, как только увидел технику. Двое приставов погибли на месте.

Строителям удалось укрыться от пуль.

- Я живу здесь с четырех лет. Эта земля принадлежит моим родителям, моим детям. А они хотят все снести и поставить ларьки и магазины - все им денег мало, - заявил сразу после убийства Вартан Кочьян.

Он не пытался бежать после произошедшего, а спокойно дождался полицейских. Мужчину погрузили в полицейский "УАЗ" и отвезли в отделение.