Настоящее пекло: В Краснодарском крае ожидается жара

На Черноморском побережье выходные также порадуют отдыхающих солнечной погодой

В связи с празднованием Дня России впереди у жителей Кубани три выходных. Самое время отдохнуть и выехать на природу, а может даже и на море. Но не испортят ли планы на эти дни дожди, узнали у синоптика.

- С 12 по 14 июня в Краснодарском крае, если и будут, то кратковременные дожди. Ветер будет дуть теплый, южных направлений. Да и воздух прогреется до высоких температур, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Все выходные жителям и гостям Кубани, по прогнозам, придется пережить настоящее пекло. Днем воздух в регионе прогреется до 28 градусов, местами столбики на термометрах поднимутся и выше. А порывы ветра будут 3-8 м/с, что практически не ощущаемо.

На Черноморском побережье также эти три дня порадуют отдыхающих солнечной погодой – можно будет спокойно понежиться на солнышке и даже загореть.

Но при поездке на дальние расстояния стоит учитывать, что по утрам на дорогах возможен густой туман.

- Ночью и утром в низменностях на Кубани будет туманно, видимость – 200-500 метров, - добавила Попова.

Ранее "Комсомолка" сообщала, куда можно сходить на День России 12 июня. На Кубани ожидается много мероприятий, среди них мотопробег, флешмобы и концерты.

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