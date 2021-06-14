Фото: Максим ПЕСКОВ.

Нынешнее лето удивляет не только туристов, но и жителей Черноморского побережья. Так, средняя температура воздуха в Сочи сейчас составляет всего 22-23 градуса. По данным сервисов погоды, даже зимой воздух в городе прогревается сильнее. А вот в Анапе все же чуть комфортнее. Несмотря на непривычно прохладный июнь (температура воздуха к середине месяца едва добралась до +27), отпускников на пляжах - тьма! При этом плавать в море решаются не все.

Дело в том, что спустя две недели лета, вода в Анапе толком не прогрелась. По крайней мере, если сравнивать отметки прошлых лет, разница видна. Как удалось узнать «КП» - Кубань», утром 14 июня температура моря на курорте была 19,4 градуса, сейчас вода прогрелась до +20,2. Однако в 2019 году в этот день отметки были в разы выше - 24,9°градуса.

- А вот самое холодное море было зафиксировано в 2008-м. Тогда температура была на уровне 20,6°C, - сообщается в метеосводках.

То есть Анапа побила рекорд - такой холодной воды в море не было 13 лет. Объясняется это, прежде всего, неустойчивой погодой.

Отметим, что средняя температура морской воды в Анапе в июне составляет 22,2 градуса, минимальные отметки достигали 16,2 градусов. Было лето, когда уже в первый месяц море было непривычно горячим, - 26,7 градуса.

Стоит сказать, что ситуация эта в ближайшие дни вряд ли исправится. Дело в том, что на курорт надвигается шторм. Дожди с грозами приведут к тому, что сначала упадет температура воздуха. А значит, и холоднее станет море.

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