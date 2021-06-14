«Локдаун? Вы, действительно, этого хотите?»: вице-губернатор Кубани рассказала о двух вариантах развития эпидситуации в регионе

Фото: instagram.com/vice_governor23

Вице-губернатор края Анна Минькова на своей странице в соцсети обратилась к землякам. В связи с ограничениями, которые вводятся в Москве и Санкт-Петербурге, она рассказала о двух вариантах развития эпидситуации в Краснодарском крае. Именно это больше всего заботит жителей Кубани.

- Локдаун? Новые ограничения? Вы, действительно, этого хотите? - начала свое обращение Анна Минькова.

Заместитель главы региона привела пример Израиля, Германии, Англии, США и других стран, которые проводят массовую вакцинацию. Это необходимо, чтобы стать "свободными от COVID-19".

- От этого напрямую зависит здоровье граждан, жизнеспособность систем здравоохранения и экономика, - сказала вице-губернатор. - Давайте и мы подумаем, какое будущее нас ждет.

По ее словам, первый вариант - это закрытые школы и детские сады, возвращение дистанционного обучения, отмена плановых госпитализаций в больницах. Причина этому - перепрофилирование медицинских учреждений в госпитали, поскольку число заболевших вырастет. Кроме того, возможен рост безработицы.

- И есть второй вариант - отмена всевозможных ограничений и возвращение к обычной жизни, - отметила Анна Минькова. - Россия создала четыре вакцины от COVID. Три из них уже есть в арсенале врачей Краснодарского края.

Эти вакцины, по словам вице-губернатора, доказали свою эффективность. Более того, за каждым человеком, которому сделали прививку, медики тщательно следят.

- Ответственность - вот, чем мы должны руководствоваться сегодня, - добавила замглава региона. - Помните о вашей личной ответственности за вашу жизнь, жизнь ваших детей и родителей.

На сегодняшний день на Кубань поставили более 720 тысяч доз вакцины. В медицинских организациях в наличии три типа: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Все вакцины двухкомпонентные. Их вводят с интервалом от 14 до 21 дня. Но самое главное - защитить свой организм человек может абсолютно бесплатно, потратив на процедуру не более 15 минут.

Стоит сказать, что ранее главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов на брифинге рассказал, почему не нужно бояться вакцинации. Сам медик переболел коронавирусом осенью прошлого года. И тогда коллеги советовались с ним - многие переживали, стоит ли делать прививку.

Сергей Зотов. Фото: администрации края.

- Я сказал, прививайтесь, как считаете нужным, - говорит Сергей Зотов. - Сейчас мы берем у тех, кто привился, анализ на антитела, и они сохраняются. И врачи не болеют, хотя они в красной зоне.

Ранее в программе на радио "КП" - Краснодар" Сергей Зотов сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 на Кубани появится, когда привито будет 60% населения.

- Риск заболеть коронавирусом после вакцинации — менее 1%, - сказал врач. - А при заболевании привившемуся человеку чаще всего не нужна госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.

Безусловно, у вакцины, как и любого подобного препарата для защиты, есть побочные эффекты. Это небольшое повышение температуры, головная боль, покраснение, легкая отечность в месте укола. Но все же, настаивает Сергей Зотов, это временное недомогание несоизмеримо с тем, что человек переживает в реанимации.

- Когда только начинали создавать вакцину от коровьей оспы, говорили, что от нее вырастут рога. Мы же не в Средневековье, - говорит Сергей Зотов. - У некоторых людей фантазия очень развита. Я верю в общество, людей и их благоразумие.

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