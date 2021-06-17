В Краснодаре после ночного дождя десятки улиц оказались под водой

Ночью Краснодар и край оказался в плену черных грозовых туч

Около часа ночи 17 июня на Краснодар обрушился мощный ливень. В течение двух часов в городе лило как из ведра. Этого времени хватило, чтобы под воду ушли десятки улиц. С последствиями справляются до сих пор.

- На данный момент для ликвидации локальных подтопления задействовано 15 единиц техники. При необходимости их количество увеличат, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

В мэрии добавили, что откачивающая техника работает на участках дорог, где подтопления возникают периодически, а также выезжает на места после поступления заявок от горожан.

- За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС, - отметили специалисты.

Сейчас водооткачивающая техника работает на улице Шевченко, в поселке Индустриальном на улицах Ситцевой и Комсомольской, на Российской, Бульваре Строителей, Тенистой, Становой, Уральской, Парижской, Троицкой, на переулке Становом в поселке Новознаменском, на улице Первомайской в поселке Знаменский, на переулке Алуштинский, на улице Тихорецкой.

В мэрии напомнили, в случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ночь на 17 июня в Краснодарском крае больше всего от непогоды досталось Павловскому району, там накануне прошел град, а также Анапе и Темрюку, здесь после ливней подтопило дворы.

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