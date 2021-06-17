На Кубани после урагана с рельсов сошли грузовые вагоны

Два вагона с углем сошли с рельсов на терминале навалочных грузов ОТЭКО в Тамани

ЧП случилось в ночь на 17 июня на территории терминала навалочных грузов в морском порту Тамани. Здесь с рельсов сошли два вагона с углем, рассыпалось около 50 тонн черной породы.

- Здесь вокруг стоит вода, все затопило. Стрелок не видно, одни светофоры. Кучи угля смыло в море, - сообщает один из сотрудников. - Реки текли, а я в новых сандалиях...

Как стало известно "КП"-Кубань", сильный ливень подмыл свежую железную дорогу, в результате часть состава рухнула на бок. После ЧП в компании прокомментировали случившееся.

- Произошла нештатная ситуация на путях необщего пользования строящегося терминала навалочных грузов. При проходе состава с вагонами с рельсов сошли два из них. Ведутся работы по восстановлению движения, - сообщил “Комсомольской правде” - Кубань” представитель Таманского терминала навалочных грузов.

Причины схода вагонов будут определены по результатам работы комиссии

Также в компании добавили, что склады угля, в отличие от многих других терминалов в России и мире, расположены в глубине суши, а не на берегу у кромки воды. Поэтому уголь в море не смыло.

- При проектировании для обеспечения сохранности акватории склады угля были специально расположены на значительном удалении от берега моря - в 1 км. Уголь в дождь смыть просто не могло, - добавил “КП”-Кубань” собеседник.

Уголь собирают работники предприятия

В настоящее время создана специальная комиссия по расследованию ЧП. Эксперты установят причины схода вагонов.

А пока сотрудники собирают весь уголь, высыпавшийся из вагона, его планируется полностью отправить на склад.

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