Видео урагана в Краснодаре: громыхало так, будто пришел Апокалипсис

Фото: Типичный Краснодар

Видео урагана в Краснодаре, который обрушился на город ночью 17 июня, поражает. Жители начали активно делиться кадрами друг с другом. На видео урагана в Краснодаре запечатлены бурные потоки воды, которая неслась по улицам города. Ветер дул такой, что падали ветки деревьев. Гул стоял такой, что казалось, вот-вот случится Апокалипсис. Ураган обрушился на город после полуночи - ударил грозовой дождь, город погрузился во мрак и испытал сильнейший потоп.

- Ночью возвращался с женой и детьми через город от гостей, дождина лил не прекращаясь, нельзя было нормально перемещаться по дороге. Мне пришлось припарковаться на обочине и переждать ливень, дворники просто не справлялись, - говорит краснодарец Иван Максимов. - А дети еще постоянно пугались молнии.

Краснодар утонул. Подтопило больше 10 улиц.

- За ситуацией на улицах следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС, - говорят в администрации Краснодара.

А накануне в Краснодарском крае выпал град. В Павловском район он побил урожай и крыши.

Разгулялась стихия и в Анапе - где ураганом разрушило часть набережной.