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Общество16 июня 2021 22:00

Видео града, который обрушился на Кубань 16 июня 2021

Появилось видео града, который обрушился на Кубань 16 июня 2021
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Град

Град

Видео града, который обрушился на Кубань 16 июня 2021, внушает ужас. Градины по размеру очень похожи на мячики для пин-понга. Град размером с монету обрушился на Калининский район. Пострадали растения. Последствия града на Кубани внушают ужас. Весь урожай на земле, крыши повреждены.

Сначала град выпал в Калининском и Павловском районах Кубани. Но станице Гривенской повезло больше, льдины с неба сыпались размером с мелкий гравий. А вот в Новопластуновской - беда. Град величиной со сливу.

- На Кубани выпали значительные твердые осадки или ливневый снег, - рассказали синоптики. – Град считается крупным: диаметром не менее 20 мм.

Прогноз погоды на июнь в Краснодарском крае не предвещал ничего хорошего. Из-за температурных качелей первый месяц лета получится холодным. После нескольких дней жары на регион обрушилась новая стихия.

- Тучи заходили долго, от них был громкий гул, было очень страшно. Потом пошёл дождь, следом за ним пошёл град. Он шёл на протяжении часа, - говорят местные жители.

Градины величиной с куриное яйцо повредили дома, помяли автомобили и разбили лобовые стекла. Льдины, посыпавшиеся с неба, буквально изрешетили крыши несколько десятков построек.

Сразу над несколькими районами сгустились тучи, после чего поднялся сильный ветер, который сносил с ног людей. А через время началась ледяная бомбежка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что небывалый град в Адыгее 17 мая 2021 обрушился сразу на несколько районов республики.

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