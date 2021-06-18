Золотое дно: Как сочинцы зарабатывают за лето на автомобиль премиум-класса

Люди едут к морю со всей страны Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал рекордный летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Море манит туристов Фото: Виктор КЛЮШКИН

В центре Сочи автопробег на 350 миллионов рублей шокировал жителей и туристов. Шестнадцать Lamborghini прокатились по дорогам курорта.

- Это жители Сочи после курортного сезона обновляют автомобили, на которые заработали непосильным трудом за три месяца, - прокомментировали зрители парада дорогих машин.

В этой шутке есть доля правды: в Сочи за лето действительно можно хорошо заработать. Но не будем считать чужие миллионы, а обратимся за советом к бизнесменам средней руки – как за сезон накопить на хороший автомобиль?

Курортный маклер Андрей крутиться как белка в колесе, практически круглосуточно встречает гостей на вокзале и в аэропорту и развозит по квартирам и мини-гостиницам. Интересно, что он – потомственный квартиросдатчик. Его мать тоже сдавала жилье в сезон, многие годы дежурила на железнодорожном вокзале с табличкой «Квартиры и номера». Она помнит, что работать приходилось в условиях жесткой конкуренции с курортным бюро. Сегодня времена изменились: Андрей не дежурит с табличкой, гости бронируют у него жилье через интернет.

"Летом можно сдать даже спасательную будку", - шутит маклер Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Летом в Сочи можно сдать даже спасательную будку, - признается маклер. – Ну, если серьезно – жилье просто нарасхват. Второй год живем в условиях закрытых границ, и это нам, квартиросдатчикам, только на руку.

Андрей плотно работает с владельцами мини-гостиниц и квартир, выступая посредником между ними и туристами.

- За свою работу я хорошо получаю: владельцы жилья отстегивают мне по договору по 5-10 процентов от общей суммы, которую платят клиенты за жилье, - откровенничает сочинский маклер. – А у меня в базе около сотни баз размещения на любой кошелек.

По словам Андрея, плох тот сочинец, который не имеет по несколько квартир или гараж под сдачу. Мини-гостиницы – прерогатива жителей частного сектора. В доме у моря обязательно выделяется несколько этажей в наем туристам.

Жилье у моря пользуется спросом Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Сколько стоит жилье? Летом – очень дорого. Сейчас номер средней руки в частной гостинице улетает за 7-8 тысяч в сутки. Однокомнатная квартира «под ключ» стоит чуть дешевле – 5-6 тысяч рублей, - уточняет курортный маклер. – И лето у меня практически все расписано. Каждый день встречаю по три-пять гостей. Сколько зарабатываю в день? Честно?

Андрей выдержал паузу и огорошил суммой: 20-30 тысяч рублей. Бывают, конечно, особо удачные дни, когда он собирает со всех клиентов больше 40 тысяч рублей. Хотя, это редкость.

Море - главное богатство Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Но учитывайте, что работа сезонная: летом тружусь без выходных, а зиму живу на то, что успел заработать за сезон, - заключил маклер. – Все сбережения вкладываю в золотое сочинское жилье.

Сегодня средняя заполняемость объектов размещения в Сочи составляет более 83%. По последним данным сейчас в городе находятся более 180 тысяч туристов. Для гостей Сочи работают 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 объектов размещения: отелей, детских лагерей и баз отдыха. А также - более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов.