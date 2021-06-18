Их казнили по пятницам: по улицам города ездила машина смерти, в кузове которой умерщвляли сотни людей

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В России объявили преступлениями без срока давности расправу фашистов над мирным населением в нашей стране. Возбуждены десятки дел о геноциде во время Великой Отечественной войны.

Конечно, вероятнее всего, наказать всех причастных, кто в свое время умудрился безнаказанно прожить благополучную жизнь, вряд ли удастся. Единицы и свидетелей, и участников тех расправ уже доживают свой век. Но важно, чтобы потомки и тех, и других точно знали, что происходило тогда.

В июле 1943 года Николай Майоров возглавил судебный процесс сразу после освобождения Краснодара. Детали того беспрецедентного разбирательства он записал в своем дневнике.

Свидетельницей на процессе над фашистами стала вышившая из 214 казненных детей в Ейске

- ...Краснодар я знал хорошо. В 1920 году я работал в этом городе в военном трибунале 9-й армии, затем не раз приезжал в Краснодар перед войной. Это был город-сад, утопавший в зелени акаций, абрикосов, яблонь. Краснодарцы его называли городом радости. И действительно, нельзя было не радоваться, слыша смех молодежи на улицах и в парках, шум рынков, дробь барабана и задорную песню шагавших по улице пионеров..., - описывал он.

А потом я приехал в Краснодар в марте 1943 года, сразу же после освобождения его от фашистских оккупантов. Город был разрушен. Я ходил по улицам и не узнавал их. Пожарища, развалины, руины. Были взорваны здания всех институтов, техникумов, библиотек, Дома культуры и сотни жилых домов.

Люди еще не успели избавиться от страшного кошмара, который им пришлось пережить. Они только и говорили о душегубке, оврагах, наполненных трупами людей, казнях детей...

- В обвинительном заключении по делу указывалось, что в период шестимесячной оккупации Краснодара были истреблены различными зверскими способами десятки тысяч советских граждан, в том числе много детей, стариков, женщин и военнопленных. Эти преступления совершались по прямому указанию командующего 17-й немецкой армией генерал-полковника Руофа. Всеми казнями непосредственно руководили шеф гестапо Кристман, его заместитель капитан Раббе, а убивали, вешали, истребляли людей в душегубке офицеры гестапо Пашен, Босс, Ган, Сарго, [162] Мюнстер, Мейер, Сальге, Винц, гестаповские врачи Герц и Шустер, содействовали этому переводчики Эйкс и Шертерлан, - писал в своих воспоминания полковник юстиции Майоров. - Активными помощниками палачей были изменившие Советской Родине В. Тищенко, Н. Пушкарев, И. Речкалов, Г. Мисан. М. Ластовина, Г. Тучков, Ю. Напцок, И. Котомцев, В. Павлов, И. Парамонов, И. Кладов, служившие в фашистском карательном органе — «Зондеркоманде СС-10-А».

И все это поскорее хотелось забыть, стереть из памяти, как кошмар. Сейчас кажется, перестарались.

Нацистского военачальника Кристмана удалось осудить только в 80-х годах, добиться депортации в Россию 97-летнего Гельмута Оберлендера не удается до сих пор. Все это время после войны они благополучно жили в Германии, стараясь не привлекать к себе внимания. Свидетельские показания по его делу давали выжившие во время казни 214 детей-инвалидов в Ейске. 15-летняя безрукая девочка Галя, а на тот момент уже взрослая женщина, стояла на трибуне и рассказывала ужасы ее страшного октября.

- Люди в черных плащах, я так понимаю, КГБ, приехали за ней на машине. Она была уже собрана, с чемоданом. Потом я узнал, что ее отправили в Германию на судебный процесс в качестве свидетеля обвинения, - вспоминает сын Гали Дмитрий.

Рассказывала, как в Ейске грузили ее товарищей по несчастью в кузов душегубки, а затем бросали в противотанковый ров их тела. Для выживших ужас был еще и в том, что им пришлось вернуться в тот дом, откуда палачи вывезли детей и жить в нем, опустевшем, до своего совершеннолетия.

В Краснодаре газовая машина колесила по улицам по пятницам, а потом уже курсировала каждый день. Особенно часто ее видели перед бегством гитлеровцев из Краснодара в январе 1943 года. Машина смерти спешила на окраину города и останавливалась у края противотанкового рва. Двери открывались автоматически, изнутри шел синеватый дымок. Вывалив десятки трупов людей на землю, фашисты сбрасывали их в ров, наскоро присыпали землей, и душегубка снова мчалась за очередной партией смертников.

В числе казненных назывались известные в Краснодаре имена. Это — профессор Вилик, талантливый актер Театра музыкальной комедии Елизаветский и его шестнадцатилетняя дочь Лиза, старейший врач города Красникова, учительница средней школы № 36 Фиденко, директор школы Никольченко, школьник Витя Сузак, жена и дочь офицера Красной Армии Возьмичцева и еще десятки горожан.

За эти преступления ответили единицы. Расстреляны по статье о госизмене были в основном местные полицаи. К слову, генерал Кристман, отдававший приказы о бесчинствах на Кубани, умер в немецкой тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацистского палача гонят из Канады за убийство русских детей в душегубках

Один из самых разыскиваемых фашистских преступников делает все, чтобы избежать выдачи России (подробнее)