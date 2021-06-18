«Света нет, машины унесло»: туристы, попавшие в крымскую стихию, боятся пить воду и не знают, когда вернутся домой

Фото: instagram.com/kompot_prazdnik

О том, что в Крыму будет лить дождь, туристы, махнувшие в отпуск, знали заранее. Были и предупреждения синоптиков, и оповещения спасателей. Многие приехали на курорт с дождевиками. Но, когда разразилась непогода, стало ясно — нужны лодки! Да и никто не ожидал, что дождя будет так много. Думали, побрызгает, да пройдет. А стихия разбушевалась!

- Я приехала в Керчь всего на один день. Приехала на машине, остановилась в гостях у подруги в доме на Карла Маркса. В тот день, когда обрушилась непогода, я должна была открывать торговый объект. Но ранним утром меня разбудил крик приятельницы: «Твоя машина уплывает!». Я спросонья толком ничего не поняла, выглядываю в окно и вижу, как бурный поток сносит все на своем пути, словно это не автомобиль вовсе, а спичечный коробок, - рассказывает «Комсомольской правде» туристка из Сочи Наталья Золотарева.

По словам женщины, то, что происходило в Керчи, было похоже на апокалипсис.

- Это был настоящий ад! Я — бывший сотрудник МВД, работала стюардессой, мне хотелось помочь людям, но я поняла, что это просто невозможно. Я была на пятом этаже дома, в это время люди внизу молили о помощи...Но с тем потоком воды я бы просто не справилась, не говоря о том, чтобы вытащить из него человека, - продолжает Наталья.

Сейчас женщина не знает, как ей вернуться домой. Из-за непогоды она оказалась в плену.

- Я звонила спасателям, но мне объяснили, что сейчас помогают, прежде всего, людям. Позвонила эвакуаторщикам, а те взвинтили цены — сказали, что транспортировка в Сочи выйдет под 50 тысяч, хотя обычно это стоило в два раза меньше. Да еще и в очередь поставили — говорят, машин так много, что ждать минимум до завтра. Сейчас судорожно ищу деньги, в надежде как-то выбраться из этого ада. Автобусы не ездят, поезда не ходят — жуть! - добавляет женщина. - Света нет, езжу заряжать телефон в соседний район, там же могу перекусить. Воду здешнюю пить боюсь — благо, у меня с собой осталась питьевая пятилитрушка, которую привезла из дома. Страшно это все, особенно, когда на горячую линию не удается дозвониться, чтобы хоть что-то узнать.

Из-за того, что во многих городах полуострова вырубили свет, люди с трудом поддерживают связь с родными.

- В Керчи нет света, я со вчерашего вечера не могу связаться со своей мамой, которая там живет, - рассказывает краснодарец Дмитрий. - Когда звонил ей, она говорила, что зарядка на мобильнике заканчивается.

По улицам Ялты текут бурные реки. Спасатели дежурят и помогают людям добраться до участков, где безопасно.

- Люди пытаются перейти улицу с детьми, с питомцами на руках, но течение настолько сильное, что их просто сносит. Спасатели помогают и вытаскивают всех, - снимает происходящее на видео Елена.

Фото: ГУ МЧС по Севастополю.

Тем временем в Севастополе сотрудники МЧС эвакуировали взрослых и детей из зоны бедствия. Аварийно-спасательные работы проводились на пляже «Васили» Там в палатках находились люди. Это жители регионов России, которые решили отдохнуть в Крыму дикарями.

Помимо этого, помощь потребовалась группе туристов в районе водохранилища Кирпичное в Балаклаве.

Фото: ГУ МЧС по Севастополю.

- Там 15 человек из Свердловской области отдыхали в палатках. При этом среди них было 10 детей, - говорят в ГУ МЧС по Севастополю.

Их жизням ничего не угрожает, сейчас люди находятся в пунктах временного размещения.

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