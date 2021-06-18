«Первый день отпуска, и такое ЧП!»: туристы из Москвы приехали в Ялту и оказались в водном плену

Фото: кадр из видео.

Пока одни туристы пытаются выбраться из Керчи, где все еще на улицах плавают машины, другие сидят в западне в соседнем городе полуострова. Ялта из-за непогоды также оказалась под водой. Из-за этого в западне оказались десятки туристов, приехавших на отдых. Так, семья Сталевых из Москвы приехала на полуостров на 5 дней вместе с друзьями. И в первый же день отпуск был омрачен наводнением.

- Из-за сильного ливня забились стоки. Потому вся вода с верхних улиц сливалась вниз – как раз там находится наш отель, где мы остановились с друзьями, - рассказывает «Комсомольской правде» Ирина Сталева. - Сейчас дождь прекратился, стоки почистили, вода стала уходить, но подвальные помещения все залиты, машины были по крышу в мутных лужах. Из-за ливня мы оказались заперты в гостинице. Он находится прямо у морского вокзала, за которым находится набережная. Мы видели, как две машины унесло в море, людей, к счастью, там не было.

Из-за сильного ливня гостиница оказалась обесточена, нет в номерах ни холодной, ни горячей воды.

- Гостиница восьмиэтажная, мы живем на шестом этаже. Находиться там пока можно, помощи поэтому не просим. Но весь день там не сидим, поскольку там толком в туалет не пойти. Спасаемся в кафе, что находится чуть выше по улице. Оно работает на генераторах, к счастью, пока свет, вода питьевая там есть, но запасы на исходе. Что будем делать дальше, пока не знаю, - говорит Ирина Сталева. – Подвоза воды нет, на улице никого не видим.

Покинуть город и вернуться домой семья хотела в первый день отпуска, но пока это просто невозможно.

- Въезд в Ялту, говорят, закрыт. Центральные трассы перекрыты из-за угрозы селей. Уехать мы не можем физически, хотя планы были, - добавляет женщина из Москвы.

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