Что изменится с 1 января 2022 года в Краснодарском крае: новые правила для туристов и курортный сбор

Что изменится с 1 января 2022 года в Краснодарском крае. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наступил новый 2022-й год. Под торжественный звон курантов и залпы праздничных фейерверков жители Кубани, конечно, позабыли о делах и заботах. Тем не менее, многие уже интересуется, что изменится с 1 января 2022 года в Краснодарском крае. Ведь каникулы (они только кажутся долгими!) пройдут быстро, а значит уже сейчас надо вникать в новшества. В числе основных изменений — новые правила для туристов, тарифы ЖКХ и повышенный курортны сбор. Об этих и других коррективах читайте в материале «КП» - Кубань».

КОНКРЕТНО

Что изменится с 1 января 2022 года в Краснодарском крае

Туристов ждут новшества на курортах

Тем, кто запланировал свой отпуск на Черноморском или Азовском побережьях, следует подготовиться. Летом для отпускников ввели правила, связанные с коронавирусом. Заселяли в гостинице только привитых взрослых и тех, у кого на руках была справка о первом компоненте вакцинации. Если далее отпуск у туриста выпадал на дату второй вакцины, то они могли привиться на курорте.

Теперь же правила ужесточились. На стойке регистрации в гостинице от приезжих ждут только QR-код либо со справку о перенесенном заболевании. Об этом сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

С новым сбором

С 1 января повысился и "налог на отдых". В конце декабря депутаты приняли поправки в краевой закон. Они предусматривают увеличение размера курортного сбора. Причем сумма изменилась по-разному. Туристы, приехавшие на каникулы в Сочи, теперь будут платить 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях с отдыхающих будут взимать по 30 рублей.

Выплаты продлили

Депутаты продлили срок предоставления ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении малыша с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Выплата будет предоставляться и на усыновленных детей. Также для указанных семей изменен критерий нуждаемости. Как уточняется, его значение увеличено с 1,5 кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

ВАЖНО!

Тарифы ЖКХ не изменятся

Кубанцы привыкли к тому, что платежки постоянно растут. Но все же напомним, с 1 января 2022 года расценки на коммунальные услуги останутся на том же уровне. Строки квитанций подросли 1 июля, так что еще минимум полгода сможем жить по-старому.

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