Дмитрий Тюленев не первый год работает в пожарной части. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территории Анапы.

Приемный отец Дани Милохина спас мужчину из горящего дома. Многие знают, что суперзвезда TikTok долгое время был в детском доме, откуда его забрала семья из станицы Гостагаевской, что под Анапой. Дмитрий Тюленев работает в пожарной части станицы, его супруга Елена – на почте. В их большой семье пятеро собственных детей, еще трое приемных, в числе которых Даня Милохин и его брат Илья. И как раз во время очередного вызова Дмитрий помог своему соседу.

Все случилось глубокой ночью вспыхнул пожар в одном из частных домов на улице 8 марта. Как рассказывают очевидцы, густой дым стал подниматься над строением. Когда же люди пригляделись, то заметили вырывающиеся языки пламени из окон.

- Пожар уже охватил весь дом, более того - дым пошел в сарай, там у хозяина хранилась всякая утварь для дома. Но мы переживали, что он мог оказаться внутри в момент пожара и пострадать, - рассказывают соседи семьи, вызвавшие на место спасателей.

В тот момент, когда пожарные приехали на место, огонь охватил почти весь дом. Площадь возгорания была 70 квадратов.

- Прибывшие пожарные приступили к борьбе с огнем, - рассказывают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территории Анапы. - Во время тушения работало звено газодымозащитников, было подано два ствола «Дельта».

Пока одни спасатели заливали огонь водой, другие пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев, приемный отец известного блогера Дани Милохина, проверить решил лично, зайдя внутрь помещений.

- В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей, - говорят спасатели.

К счастью, мужчину не пострадал от огня, однако ему стало плохо из-за дыма. Его поспешили вывести на улицу. Уже на свежем воздухе погорелец стал приходить в себя, там же ему оказали помощь медики.

Сейчас выясняются причины пожара.

А тем временем сотни людей, узнавших об этой новости, благодарят Дмитрия Тюленева за спасение соседа. Он тоже живет в Гостагаевской, а в пожарной части работает уже не первый год. Правда, сам приемный отец Дани Милохина скромничает.

- Какой подвиг? Это же моя работа, мой долг, - отвечает всем Дмитрий Тюленев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приемный отец Дани и Ильи Милохиных: Их родная мать долгие годы жила рядом, но избегала встречи с мальчишками

Опекун считает, что у родственников была возможность в любой момент забрать ребят из детского дома (читайте далее)

Большая семья Дани Милохина: кто забрал из детского дома будущую суперзвезду русского TikTok

Приемные родители самого популярного мальчика страны впервые рассказали о себе (подробнее)