Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 января 2022 года: названы самые зараженные районы региона

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 января 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 января 2022 года.

Новый год начался со снижения числа умерших, однако выросло количество заболевших ковидом в регионе.

- Всего на Кубани скончались с начала пандемии 9772 человека, при этом за сутки жертвами коронавируса стали 17 жителей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе. - Инфекция подтвердилась у 215 мужчин и 281 женщины в возрасте до 93 лет. 40 пациентов – это дети.

Напомним, в крае на время новогодних каникул вновь заработали обсерваторы. Открыли их в Краснодаре и в Сочи. Они готовы принимать гостей региона с подозрениями на заражение новым штаммом инфекции.

В крае все еще действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только привитые жители края. Кроме того, с 30 декабря в регионе изменились правила заселения в отели.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 января 2022

В Краснодаре 215 человек получили положительные тесты на коронавирус.

Коронавирус в Анапе 2 января 2022

В Анапе COVID-19 диагностирован у 4 человек.

Коронавирус в Сочи 2 января 2022

В Сочи заразились 19 человек.

Коронавирус в Геленджике 2 января 2022

В Геленджике заболели 5 местных жителей.

Коронавирус в Туапсе 2 января 2022

В Туапсе за последние 24 часа выявили 11 новых случая инфицирования COVID-19.

Коронавирус в Ейске 2 января 2022

В Ейском районе за минувшие сутки 13 инфицированных.