Роскошное историческое здание в центре Краснодара выставили на продажу за 1,1 млрд рублей

В стоимость актива также входит участок земли. Фото: romanoffhotel.ru

Бутик-отель Romanoff в центре Краснодара выставили на продажу. За роскошное историческое здание 1956 году постройки владельцы хотят 1,1 млрд рублей. При этом в объявлении отмечается, что оно не является памятником архитектуры.

Фото: romanoffhotel.ru

- Продаем бутик-отель Romanoff. Это пятиэтажное административное здание. Оно включает в себя бутик мужской одежды, ресторан и гостиничный комплекс. Общая площадь помещений 1,7 тысяч квадратных метров. Также в стоимость входит прилежащий участок земли в 628 квадратов, - говорится в объявлении.

Фото: romanoffhotel.ru

Здание находится в самом центре города - на улице Красной. Оно поражает роскошью и выдержанностью классического стиля. Многие комнаты отеля оформлены в красно-белых тонах, есть и черные акценты. Сейчас забронировать, например, люкс в гостинице на двоих стоит 25 тысяч рублей в сутки. Самая дешевая комната на одного обойдется в 10 тысяч рублей.

Фото: avito.ru

Пока покупатель на заманчивое предложение не откликнулся.

Фото: avito.ru

В Краснодаре часто появляются интересные предложения о продаже роскошных зданий и квартир. Так недавно продавали квартиру с видом на хребет Кавказских гор. Ее оценили в 280 млн рублей. Владельцы назвали недвижимость лучшей и уникальной в своем роде. В ней есть сауна и бассейн.

Фото: avito.ru

Также на продажу была выставлена квартира с золотыми унитазами и ликом Христа во всю стену в самом нищем районе Краснодара. Жилье с вычурной отделкой продали почти за 7 миллионов рублей.