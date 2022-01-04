Последствия ливней на курортах Краснодарского края 4 января 2022: в Архипо-Осиповке река вышла из берегов, в Джубге - людей эвакуируют на лодках

В Архипо-Осиповке река Вулан вышла из берегов. Фото: стоп-кадр из видео

2022-й в Краснодарском крае начался с очередной проверки на прочность. На регион снова обрушились ливни и шквалистый ветер, в горах тает снег, реки выходят из берегов. Под воду уже ушли поселок Архипо-Осиповка и Джубга. "КП" - Кубань" собрала последствия ливней в Краснодарском крае 4 января 2022 года.

Архипо-Осиповка

Черноморский поселок, что находится неподалеку от Геленджика, первым принял на себя стихийные испытания. Здесь из-за мощных ливней затопило 51 придомовую территорию. Пострадал район, который находится вблизи реки Вулан, - она вышла из берегов. Жителей оперативно эвакуировали на лодках. Спасатели помогали людям добраться на работу. Кроме того, в поселке с самого утра начали выть предупредительные сирены, был экстренно развернут оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 11:30 нам поступило сообщение о том, что в Архипо-Осиповке в устье реки Вулан произошло подтопление 51 придомовой территории. Это случилось из-за схода дождевого паводка и подпора воды из акватории Чёрного моря. Была проведена эвакуация 16 человек. Никто из жителей не пострадал. Для устранения последствий привлекается 21 единица техники и 67 человек от РСЧС, а также 10 единиц техники и 23 человека личного состава от МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших направляют во временный пункт размещения. Он развернут на базе местного санатория. Людей обеспечивают едой и теплом.

- Приняли решение эвакуировать жителей из подтопленных районов. В санатории «Архипо-Осиповка» сейчас находятся 14 человек. Двух местных жителей, в силу слабого здоровья, перевезли в сельскую больницу, - написал в своем телеграм-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Ситуацию продолжают держать на контроле - проводится мониторинг по трем датчикам. В администрации курорта также сообщили, что уровень воды снижается. Оперативные службы продолжают откачивать воду из затопленных районов.

Машины с трудом передвигаются по затопленным дорогам. Фото: стоп-кадр из видео

Джубга

Соседний поселок Джубга 4 января тоже ушел под воду. Здесь затопило одну из улиц, поэтому спасателям пришлось срочно эвакуировать людей. Ситуация может ухудшиться в любой момент - в Туапсинском районе дождь не прекращается. Из-за продолжительных ливней реки запросто могут выйти из берегов.

Напомним, еще шесть районов Краснодарского края находятся под угрозой. По прогнозам синоптиков, в Абинском, Северском, Крымском и Туапсинском районах, а также в Новороссийске и Геленджике ожидается подъем уровней рек до неблагоприятных отметок. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до конца суток 5 января.

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