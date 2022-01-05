Причины увольнения Виктора Ганчаренко из ФК «Краснодар»

Виктор Ганчаренко Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Виктор Ганчаренко остался без работы. Футбольный клуб «Краснодар» уволил главного тренера. Случилось это во вторник, 5 января.

Утром «быки» выступили с заявлением. Они сообщили, что прекратили работу с белорусским специалистом и его помощниками – Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Получилось максимально неожиданно. Через неделю «Краснодар» вылетает на сборы в ОАЭ. То есть за семь дней – 12 января – до возобновления занятий «быки» остались без тренера.

Не исключено, что «Краснодар» уже нашел замену Виктору Ганчаренко. Об этом станет известно в ближайшее время.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Найти нового тренера зимой очень сложно. Сезон в Европе в разгаре. Подходит к концу пауза в российской премьер-лиги. Свободных специалистов, подходящих «Краснодару» по уровню и стилистике, на рынке практически нет.

«КП» – Кубань» нашла возможные причины увольнения Виктора Ганчаренко.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Слабые результаты

Половина сезона позади. «Краснодар» идет на пятом месте в чемпионате России. Он на девять очков отстает от лидирующего «Зенита», на два – от «Сочи», который располагается на третьей позиции.

Ситуация тяжелая, но не безнадежная. В случае победы во всех оставшихся турах «быки» бились бы за чемпионство. Но даже с осечками они претендовали бы на медали.

Так увольнение Виктора Ганчаренко выглядело бы логично в декабре – после окончания первой части сезона. Но Сергей Галицкий отложил решение до января.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Вылет из Кубка России

Сергей Галицкий мечтает о трофеях. Он никогда не скрывал, что хотел бы завоевать Кубок России. «Быки» даже играли в финале, но уступили «Ростову». Это было еще в 2014-м году.

В этом сезоне «Краснодар» вылетел из Кубка России еще в октябре. На групповой стадии он уступил «Кубани» (0:3). Это поражение стало самым крупным для черно-зеленых в сезоне.

Сергей Галицкий избежал поспешных решений. Он оказал поддержку тренеру. Но не исключено, что бизнесмен сделал определенные выводы.

Особенно обидным получилось поражение от «Кубани», принципиального соперника.

Фото: ФК Локомотив

Новый тренер

После увольнения Виктора Ганчаренко «Матч ТВ» заявил, что новым тренером «Краснодара» станет Марко Николич. Сербский специалист остался без работы в октябре, после ухода из «Локомотива».

Вместе с «железнодорожниками» тренер становился серебряным призером чемпионата страны и завоевывал Кубок России. «Краснодар» слухи о назначении Николича никак не комментировал.