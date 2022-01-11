Ядовитая вода с полигона под Новороссийском угрожает Черному морю

Ядовитый фильтрат со свалки попал в реку. Фото: nvrsk__troubleshooter

Полигон в районе Васильевки под Новороссийском за пять лет вырос до значительных размеров. Его видно уже с другого конца города невооруженным глазом. Если раньше сюда свозили мусор только из Новороссийска, то позже спецтехника повезла отходы из соседнего Геленджика. Количество ТКО выросло, а вместе с тем и нагрузка на свалку. 6 января весь фильтрат, что долгие годы копился на территории, начал выходить наружу и попал в реку Озерейка, а она, в свою очередь, бежит прямо в Черное море. Эту картину заметили местные жители и сняли все на видео. На нем бурная вода коричневого цвета беспрепятственно бежит с горы, а потом прячется между деревьями, уносясь в сторону моря.

- Это вонючая вода, которая пахнет свалкой. А свалка через два холма. Вот представляете, что течет в наше любимое Черное море? – возмущается автор видео.

Река Озерейка впадает в Черное море. Фото: nvrsk__troubleshooter

На место происшествия выехали специалисты мэрии. Они подтвердили - фильтрат действительно вышел из-под контроля собственников полигона. Из-за дождей поверхностные воды свалки перелились из обводного канала.

- Информация по данному факту направлена отделом экологической безопасности в министерство природных ресурсов Краснодарского края и Росприроднадзор для принятия соответствующих мер, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Экологи говорят, что проблемы, которые возникли сейчас, были предсказуемы и возникли из-за неправильного проектирования.

- Полигоны должны располагаться на ровной поверхности, а здесь полигон на возвышенности. Дождь и снег неизбежно потянут за собой отходы со свалки, а они загрязнят все вокруг, - рассказал «КП»-Кубань» эколог Максим Рудаков. – Фильтрат, который образуется при хранении мусора, - это яд для водных обитателей. Он может долгое время не растворяться в воде, накапливаться в организме и вызывать болезни, потому что содержит опасные вещества - фенол, кадмий и сульфаты.

После разлива фильтрата местные активисты направили обращение в надзорные органы по поводу работы полигона.

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