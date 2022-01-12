8 ведер на «квадрат»: Каким районам Краснодарского края угрожают ливни и снег

На Кубани ожидается снежное ненастье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима нацелилась на юг России. О надвигающейся непогоде синоптики и спасатели стали сообщать заранее. Помимо тревожных прогнозов, выпустили сразу четыре штормовых предупреждения. В регионе ожидаются дождь и сильное налипание мокрого снега, возможен сход лавин, а также уровень рек может подняться до опасных отметок. Кроме того, в Темрюкский район направили подвижные пункты обогрева - там ждут серьезных морозов.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, стихия ударит не по всему Краснодарскому краю. Сильнейший ливень ожидается в Туапсинском районе.

- Там за сутки выпадет до 78 мм осадков или 50% всей месячной нормы, - сообщает специалист. - Это 8 ведер дождевой воды на метр квадратный!

На регион надвигается опасный циклон. Фото: instagram.com/tishkovets_evgeny

Потому вероятны подтопления и выход рек из берегов. Самые сильные осадки пройдут во второй половине 12 января. В ночь на 13-е число лужи превратят дороги и улицы в гололед. Кроме того, сформируется снежный покров высотой 0,5-3 сантиметра. Так что жителям района стоит быть осторожными.

- Сильные ливни обрушатся и на Горячий Ключ, и на Джубгу – 36 мм, Лазаревское – 66 мм, Магри – 75 мм! - уточняет Евгений Тишковец. - В зону аномальных осадков попадет и Краснодар – 20,6 мм или 33% месячной нормы осадков.

А к концу среды, 12 января, в городе образуется гололедица и сформируется снежный покров высотой до 5-10 сантиметров. В Абинском и Туапсинском районах, а также в Геленджике местами возможен ледяной дождь.

На Кубани объявили сразу 4 штормовых предупреждения. Фото: instagram.com/tishkovets_evgeny

Однако ненастье надолго в Краснодарском крае не задержится. Снежный покров в регионе будет временным. Все, что выпадет в регионе, быстро растает в конце недели.

- Повышение температуры в крае ожидается уже с пятницы, 14 января. Температурный фон выйдет на небольшие положительные отметки, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

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