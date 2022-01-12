«Наказать и родителей». Комитет солдатских матерей выступил с заявлением по поводу осквернения памятника военным на Кубани

В Комитете солдатских матерей выступают за наказание родителей солдат-срочников, осквернивших памятник.

В элитной воинской части у хутора Молькино Краснодарского края до сих пор обсуждают случай, который произошел 7 января. Двое срочников осквернили мемориал погибшим в горячих точках. Один молодой человек в форме дал пощечину скульптуре, а потом отработал на ней удушающий прием и пнул под дружный смех свидетелей. Его сослуживец снимал все на видео, а потом выложил его на своей странице. Кадры проступка быстро расползлись по соцсетям. Сейчас военнослужащим уже не до веселья. Когда об инциденте узнало руководство, началась проверка, которая закончилась для молодых людей дисциплинарным наказанием, а позже - возбуждением уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма».

- Один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй военнослужащий снимал происходящее, - заявили в главном военном СУ СК РФ по Краснодарскому гарнизону.

Общественники говорят, что наказание с солдатами должны разделить те, кто нес за них ответственность, - родители, командование части и старейшины. По их мнению, это даст больший эффект для профилактики подобных случаев.

- Поведение срочников лишь следствие плохого воспитания. Наказывать надо тех, кто их так воспитал, кто командовал ими в этой воинской части. То есть тут нужно работать со всеми, кто отвечал за этих солдат, и сделать выводы, - рассказала «КП» - Кубань председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Антонина Аксенова. – Вот когда мы накажем их родителей, то они сами накажут так своих детей, что ни один суд такое не придумает.