Уголовное дело возбудили на Кубани по факту осквернения памятника солдатом-срочником

Расследование продолжается

7 января солдат-срочник осквернил памятник погибшим военнослужащим под Горячим Ключом. Молодой человек показывал силовые приемы на скульптуре – дал пощечину, душил и пинал ее. Все действия были сняты на видео его сослуживцами под одобрительный смех.

После случившегося следственный комитет России возбудил уголовное дело.

- По данному факту в отношении двух солдат было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма», - сообщили в главном военном СУ СК РФ по Краснодарскому гарнизону.

- Один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй военнослужащий снимал происходящее, - добавили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее в Южном военном округе сообщили, что солдата наказали в административном и дисциплинарном порядке. Теперь парням придется ответить за поступок в суде.