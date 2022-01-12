Оправданный, но снова обвиненный в убийстве 8-летней девочки на Кубани отказался от защиты в суде

Ребенка искали четыре года

В Краснодаре год начался с громкого судебного процесса над 64-летним Николаем Мишиным. В конце 2020 года 12 присяжных заседателей признали невиновным "старичка-боровичка" в убийстве 8-летней Светы Дудиной из поселка Звезда Ленинградского района Кубани летом 2016 года. И даже несмотря на то, что именно сосед первоклассницы указал на место захоронения ее останков спустя 4 года, вынесли оправдательный вердикт.

Однако апелляция отменила это решение и направила резонансное дело на новое разбирательство в новом же составе суда. Несколько месяцев суд заново набирал присяжных. А Мишин снова отправился за решетку.

Новый процесс отличается еще двумя важными моментами: разбирательство по делу об убийстве ребенка сделали открытым, а обвиняемый решил отказаться от адвоката, который привел его к оправдательному приговору.

- Он заявил суду, что отказывается от услуг своего адвоката из-за расхождения в позициях, - пояснил "КП" - Кубань" представитель семьи убитой девочки Алексей Аванесян.

В чем именно расходятся позиции обвиняемого Мишина и его защитника, неизвестно. Но суд вынужден был назначить ему адвоката.

К слову, Николай Мишин настаивает, что невиновен.

Еще будучи на свободе, он озвучивал "Комсомолке" альтернативную версию гибели девочки. Схему захоронения Светы он якобы нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин.

Но ни записки, ни других подтверждений этой версии по-прежнему нет.

Напомним, Света пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с отчимом кататься на комбайне, но домой так и не вернулась. Полицейские и просто неравнодушные люди прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез.

А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда, в 2016 году, загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

Но на суде Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. Тогда присяжные не нашли доказательства следствия существенными, а слова Мишина недостоверными, и оправдали его.

Однако следующее заседание намечено на 19 января.

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