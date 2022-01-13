Даниэль Фарке Фото: fckrasnodar.ru

Футбольный клуб «Краснодар» представил нового главного тренера. Им стал Даниэль Фарке. Штаб специалиста пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Немец заключил контракт на 2,5 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024-го.

Напомним, что «Краснодар» больше недели просидел без главного тренера. Во вторник, 5 января, боссы «быков» уволили Виктора Ганчаренко.

- Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, – ограничился сухим комментарием клуб.

По слухам, причинами увольнения стали разногласия главного тренера и президента команды, бизнесмена Сергея Галицкого. Якобы белорус не отвечал на звонки боссов «быков» с конца прошлого года. Это связывали с увольнением помощника Виктора Ганчаренко, Руслана Зубика. Специалиста устраивала его работа.

- К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать, – признался Ганчаренко в прощальном посте в инстаграме.

Заменить белоруса должен был серб Марко Николич. Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров. Его якобы ждали в Краснодаре еще 9 января. Но сенсации не случилось.

Осенью специалист ушел из «Локомотива». Вместе с «железнодорожниками» он брал «серебро» премьер-лиги и завоевывал Кубок России.

Главным претендентом на пост был Даниэль Фарке. В начале ноября он покинул английский «Норвич».

Вместе с «канарейками» немец дважды брал золото в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Британии.

Немецкий специалист идеально подошел «Краснодару» по стилю. Он никогда не играл от защиты и развивал молодежь. Так было во всех командах, где рулил Фарке: от дубля «Боруссии» до «Норвича».

За пять лет в Англии Даниэль вырастил сразу нескольких игроков, которые ушли в топ-клубы и принесли команде около 100 миллионов евро.