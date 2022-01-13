Скандально-известный российский миллионер презентовал проект оазиса в Сочи. Но не все так просто

Сергей Полонский замахнулся на Сочи. Фото: скриншот видео

Сочи – лакомый кусок для любого застройщика. Цены на недвижимость на курорте растут каждый месяц, удивляя своими рекордами. А гостиничный бизнес сейчас находится в неплохом положении. Из-за пандемии коронавируса россияне все чаще выбирают местом для отдыха отечественные курорты, сейчас им милее не заморские берега, а свои, в том числе сочинские. Летом на пляжах яблоку негде упасть, отели и пансионаты забиты под завязку.

Развернуть строительство в Сочи решил скандально известный предприниматель Сергей Полонский. Это он строил Башню Федерации в Москва-Сити, одно из самых высокотехнологичных зданий в России. Позже бизнесмен стал подозреваемым в хищениях денег дольщиков. В столице его компания возводила элитный жилищный комплекс. От правоохранителей Сергей скрылся в Камбодже на собственном острове. Там в затворничестве он провел три года, после чего Полонского депортировали в Россию. Предпринимателю дали пять лет тюрьмы, но он был освобожден от отбывания наказания за истечением срока давности.

Сейчас Полонский занимается модным бизнес-тренерством, пишет книги, в его активе несколько коммерческих структур. Но покой только снится одиозному предпринимателю. Его строительный взгляд упал на Черноморское побережье. Вот где можно развернуться! В своих соцсетях Полонский выложил грандиозный проект по строительству огромного гостиничного комплекса в Сочи «Сити-оазис».

- Готовы увидеть первый визуальный 3D-анонс нового «Сити-оазиса» в Сочи? – спросил Полонский у своих подписчиков.

Масштабы картинки поражают. По мысли создателей, на участке в 2,2 километра раскинутся около 8 высотных корпусов, марина на 400 яхт, конгресс-центр, торговый центр, спа-комлекс, бизнес-центр, рестораны и бары, детские и спортивные площадки и пляжи. Все это венчает искусственный остров, который планируют создать прямо в Черном море. Инвестиции в амбициозный проект составят около 260 млрд рублей.

Но красивая картинка скорее всего останется только на видео и в мечтах Сергея Полонского. Авантюра понравилась пользователям соцсетей, но о ней ничего не знают в администрации Сочи.

- Нам ничего не известно о планах Сергея Полонского по строительству на первой береговой линии. Никаких проектов на согласование представлено не было. Более того, в Сочи действуют временные ограничения на любое высотное строительство до принятия нового Генерального плана. Для этого были внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки и местные нормативы градостроительного проектирования, - отметили в мэрии.

Кстати, в Сочи действительно может появиться искусственный остров в Черном море. Чтобы привлечь на курорт еще больше отдыхающих, Союз развития туризма в РФ вышел с инициативой разработки инвестиционного проекта «Остров Сочи». Планируется, что высота насыпного острова над уровнем моря составит около шести метров, а глубина – четыре метра. На нем построят пятизвездочный тридцатиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров с развитой гостиничной инфраструктурой. Но делать это будет не бизнесмен Сергей Полонский.