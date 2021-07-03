Загорают стоя: видео с забитых пляжей Сочи после введенных ограничений для туристов

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

С 1 июля на курортах Краснодарского края действуют новые правила для туристов. Всех, кто хочет отдыхать у моря, просят это делать безопасно. Поэтому в отели, гостиницы, пансионаты и санатории, а также кемпинги можно поселиться, доказав, что ты здоров. На ресепшн нужно показать либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок: ПЦР (тест действителен 72 часа) покажет, что нет ковида, а вторая - что уже переболели не больше полугода назад.

Но новые антиковидные меры туристов не испугали - оттока отдыхающих точно не наблюдается. После введения коронавирусных правил число пассажиров в аэропорту Сочи не уменьшилось. А на пляжах так и вовсе ажиотаж. Еще бы - вода на курорте самая теплая на побережье. Водные термометры показывают +25,8 градусов. Плавать можно с комфортом с рассвета.

Лучшие места под солнцем занимают с раннего утра.

Вот такая обстановка на Центральном пляже Адлера. Фото: с камер видеонаблюдения.

- Вчера с мужем пришли занять местечко, еще 8 на часах не было. Желающих было так много, что еле удалось растелить полотенце, - рассказывает Екатерина С. из Тюмени, которая отдыхает с супругом на центральном пляже в Адлере.

Действительно, отдыхающих так много, что торговцы кукурузы проходят мимо людей с трудом.

На пляже в Адлере - аншлаг!

Конечно, большинство туристов предпочитают загорать, поэтому располагаются прямо под палящим солнцем. Но немало и тех, кто прячется под зонтиками, отдыхая на шезлонгах.

Много людей и на пляже на улице Приморской. Галька здесь чуть меньше, потому это место облюбовали семьи с детьми.

Теснятся туристы и на пляж на улице Приморской. Фото: с камер видеонаблюдения.

Район Мамайки тоже популярен у отдыхающих - к морю днем ни пройти ни проехать. Утром еще можно попытаться отыскать небольшой кусочек для солнечных ванн.

Район Мамайки тоже популярен у отдыхающих - к морю ни пройти ни проехать. Фото: с камер видеонаблюдения.

Те, кто думают, что туристы заполонили исключительно Сочи и Адлер, сильно ошибаются. Пляжи Лазаревского района тоже забиты.

Много людей и на пляже в Лазаревском районе. Фото: с камер видеонаблюдения.

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