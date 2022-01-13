Новый тренер «Краснодара» выступил с важным заявлением

Даниэль Фарке. Фото: norwichcityfc

Футбольный клуб «Краснодар» обзавелся новым тренером. Им стал 45-летний Даниэль Фарке. Немецкий специалист заключил контракт на 2,5 года. Его соглашение действительно до конца июня 2024-го.

Вместе с Фарке на Кубань переедут Кристофер Джон и Крис Домогалла. Они войдут в тренерский штаб Даниэля.

- Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее, – заявил немецкий специалист.

Последним местом работы немца был британский «Норвич». Вместе с «канарейками» специалист дважды выигрывал Чемпионшип, второй по силе дивизион Англии.

- Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой, – продолжил тренер.

Отмечается, что уже скоро Даниэль Фарке проведет первую тренировку. Он присоединится к команде на сборе в ОАЭ.

- Большое преимущество, конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля — это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель, – подчеркнул немец.

«Быки» прилетели в Дубай в среду, 12 января. Там «Краснодар» пробудет 11 дней – до 23-го числа. Второй и третий сборы команды Сергея Галицкого пройдут в испанской Марбелье. Они продлятся до 20 февраля.

- По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало! – заключил специалист.

В первом официальном матче в Новом году «Краснодар» сыграет со столичным «Локомотивом». Его возглавляет немецкий специалист Маркус Гисдоль. Игра 19-го тура чемпионата России пройдет на Кубани 27 февраля.