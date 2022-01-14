«Илюха – как русский рэп, я подарил ему жизнь»: Моргенштерн резко высказался о тяжелобольном мальчике, которому он помогал

Кадр из видео канала MORGENSHTERN, youtube.com

Скандальный рэпер штампует хиты каждый месяц. Новая композиция исполнителя «Почему?» уже взорвала чарты.

За несколько часов она возглавила сразу несколько сервисов. Ее послушали более миллиона раз.

Фото из семейного архива

Часть песни посвящена мальчику из Тимашевска – Илье Худобе. Ему Моргенштерн помогал последний год. Малышу требовался укол за 168 миллионов рублей.

С рождения ребенок страдал спинальной мышечной атрофией. Спасти мальчика мог один препарат – Zolgensma. Его стоимость – 168 миллионов рублей.

Такой суммы у родителей мальчика не было. Они просили о помощи земляков. Люди донатили средства. Но их не хватало. А счет шел на дни.

Неожиданно о болезни мальчика узнал Алишер Моргенштерн. Он проникся историей Илюши, сделал несколько пожертвований и попросил аудиторию собрать нужную сумму.

Оказалось, что историей Худобы Алишер заинтересовался из-за давления силовиков. Об этом Моршенштерн рассказал в видео на YOUTUBE-канале. После выхода ролика количество донатов малышу увеличилось, а 14 сентября сбор был закрыт.

Спустя два месяца парень получил спасительный укол.

Фото: скриншот

- Ну все, Илюха обкололся и лежит, - коротко прокомментировал важное для семьи событие, прикрепив фото ребенка.

Затем Алишер не сдержал эмоции и расплакался. Он заявил, что будет поддерживать малыша и дальше. Свое обещание Моргенштерн сдержал. Он рассказал об Илюше в последнем треке.

- Два ляма баксов, но я не про альбом. А про то, что в мире стало больше одним пацаном. Он будет бегать и гулять. Мне от этого – кайф. Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь, – спел Алишер.

Сейчас Моргенштерн живет в ОАЭ. Вместе с супругой Диларой Зинатуллиной они остановились в Дубае, где находятся уже второй месяц.