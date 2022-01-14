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Общество14 января 2022 13:22

«Бред собачий». Главврач краевой больницы открестился от ковидной памятки, которую раздают кубанцам на работе

Медик заявил, что он не составлял бумагу
Оксана КАДОЧНИКОВА
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"Послание Порханова" гуляет по соцсетям.

"Послание Порханова" гуляет по соцсетям.

Жители Краснодарского края активно пересылают в мессенджерах памятку о профилактике коронавируса. Ее также раздают работодатели своим офисным сотрудникам. Памятка, как побороть ковид, якобы составлена главврачом краевой больницы Владимиром Порхановым. По крайней мере, именно его имя и фамилия указаны на заветном листочке.

- Ковид будет по плану ВОЗ с нами до 2024 года. Вот поэтому, если хотите остаться в живых, занимайтесь профилактикой, - предупреждает автор рекомендаций.

В бумажке расписано, что нужно делать в пандемию. Требования общие в период обострения сезонных инфекций – больше бывать на свежем воздухе, пить витамины, высыпаться. Хотя есть советы, которые вызывают вопросы.

- Пить теплую воду с лимоном. Она убивает вирус, прежде чем достигает легких, - написано в памятке.

Сам Владимир Алексеевич заявил, что рекомендации не составлял. По всей видимости, кто-то запустил фейк.

- Бред собачий. Нет, конечно, никаких рекомендаций не давал. Мне просто некогда этим заниматься, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Владимир Порханов.

Тем временем врачи говорят, что сами по себе рекомендации из «послания Порханова» не навредят, а даже помогут повысить иммунитет.

- Вполне приемлемые и полезные советы, никаких странных и экзотических рекомендаций здесь нет. Они в любом случае окажут общеукрепляющее действие на организм. Нужно есть фрукты, пить витамины, дышать свежим воздухом, чтобы не болеть и коронавирусом, и другими инфекциями, - пояснил врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев. - Единственно, что здесь неверно, это то, что лимон с теплой водой может убить вирус. Это не так. В нем содержатся определенные активные биологические вещества, которые способствуют защите от болезней.

Медики настаивают, что лучшей защитой от коронавируса остается вакцинация. Ею нельзя пренебрегать в период пандемии. Тем более сейчас, когда врачи вновь ожидают подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

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