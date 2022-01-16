Девять детей-инвалидов посадили на голодный паек из-за ссоры приемных родителей с опекой на Кубани

Дети стали заложниками Фото: Евгения ОСТРАЯ

Иски к судьям в Брюховецком районе исчисляются уже десятками. То ответчиками выступают приемные родители девяти несовершеннолетних детей Ирина и Александр Ефимовы, то уже они призывают к ответу местные органы опеки. Заложниками этой взаимной неприязни стали сироты. Ведь деньги, положенные государством на их содержание, - это уже способ добиться капитуляции.

19 июля прошлого года власти Брюховецкого района Краснодарского края постановили расторгнуть с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр, чтобы проверить, не подвергаются ли они жестокому обращению.

К расследованию подключилась тогда и прокуратура, и Следком. Но никаких нарушений в семье не нашли, как и повода отобрать у Ефимовых детей.

Тяжбы длятся уже больше полугода. Все это время семья ограничена в средствах.

В декабре суд отказал органам опеки поместить детей в реабилитационный центр. Но денег на их содержание не вернул.

- Решение суда отложено до момента, когда будет готова экспертиза психологического состояния детей в приемной семье в институте имени Сербского. Теперь только она станет основным аргументом, хорошо им у нас или плохо, - рассказывает "КП" - Кубань" Ирина Ефимова.

Произойдет это еще очень нескоро. Такие экспертизы не делаются быстро. Формально до этого момента в опекунских правах Ефимовы ограничены.

- Суд не принимал решение вернуть финансирование семье, поэтому пособия детям и не выплачиваются, - пояснили "КП" - Кубань" в органах опеки Брюховецкого района.

При этом проверки кастрюль и холодильника Ефимовых по-прежнему регулярны. Если обнаружится дефицит продуктов, это станет новым поводом для того, чтобы отобрать детей.

- Получается замкнутый круг или бесконечное испытание, - отзывается на странице Ирины в соцсети многочисленная группа поддержки. Они же не дают пустовать ее кастрюлям, направляя продуктовые наборы.

С просьбой вернуть детям положенные на содержание средства к суду обратилась и омбудсмен Мария Львова-Белова. Но воз и ныне там.

Поставить точку в этой войне чиновников и семьи не решается пока ни один институт.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Девяти детям-инвалидам, чьих приемных родителей обвинили в издевательствах на Кубани, вернули деньги

В конфликте сейчас разбирается суд в Краснодарском крае (подробнее)