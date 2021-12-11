Девяти детям-инвалидам, чьих приемных родителей обвинили в издевательствах на Кубани, вернули деньги

Дети поедут на Кремлевскую елку Фото: Евгения ОСТРАЯ

В станице Брюховецкой Краснодарского края состоялось очередное заседание суда органов опеки с приемными родителями девяти детей-инвалидов Ириной и Александром Ефимовыми. Судебные тяжбы длятся уже больше полугода. Все это время семья ограничена в средствах, потому что решением властей им прекратили выплачивать пособия.

А все из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. К расследованию подключилась тогда и прокуратура, и Следком.

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология тяжб семьи с чиновниками. И все решения – пока в пользу Ефимовых.

Факты жестокого обращения не подтвердились, в полиции отказались возбуждать уголовное дело после проверки.

Более того, следователи возбудили уголовное дело о фальсификации отчетов об обстановке в семье наоборот в отношении сотрудников органов опеки.

- Решением суда детям возобновили выплаты, - рассказала "КП" - Кубань" адвокат Московской коллегии адвокатов Юлия Чесалина. Она все эти месяцы защищает интересы семьи. - Это большая победа. Опеке отказано в требованиях поместить детей в реабилитационный центр.

После просьбы Ефимовых в дело вступила омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова. Именно она настояла в суде на возобновлении содержания детей.

Кроме того, детей пригласили на Кремлевскую елку.

Однако окончательную точку в деле поставит суд только после экспертизы психологического состояния детей в институте имени Сербского. К слову, она назначена за счет казны и обойдется бюджету Брюховецкого района в почти миллион рублей.

Напомним, 19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением расторгли с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр. Их заподозрили в издевательствах над подопечными. И даже несмотря на то, что все инстанции, включая правоохранительные органы, заявили, что оснований для беспокойства нет. Опека продолжила судиться.

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