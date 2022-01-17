Подняли сразу на 5 рублей. Жители Краснодара негодуют по поводу повышения проезда в маршрутках

Билет из центра Краснодара в отдаленные поселки стоит 45 рублей.

Жителей пригородных краснодарских поселков Прогресс и Водники после Нового года ждал неприятный сюрприз. Садясь в автобус, они узнали, что проезд вновь повысился сразу на 5 рублей. Теперь, чтобы добраться на маршрутке от центра Краснодара до дома, им надо заплатить 45 рублей. При этом цена за проезд, утверждают пассажиры, поднималась еще осенью – с 35 до 40 рублей.

- Я, конечно, все понимаю, цены растут, но зарплаты-то не так быстро. Теперь мне нужно 90 рублей, чтобы добраться до работы и вернуться домой, а иногда и больше, потому что еду с пересадкой. У меня скоро вся зарплата будет уходить на проезд, и чуть-чуть останется денег на еду самой и детям, - говорит местная жительница Варвара.

Стоимость проезда в Краснодаре растет регулярно. В конце прошлого года перевозчики заявили о росте в 5 рублей – с 30 до 35. До этого повышение было почти год назад. В начале января 2021 года семь перевозчиков, которые работают на 16 автобусных маршрутах Краснодара, заявили о подорожании проезда с 28 до 30 рублей. В мае за частниками подтянулся муниципальный «КТТУ». Такое непопулярное решение на предприятии объяснили тем, что надо поднимать зарплату водителям и кондукторам.

Нынешнее увеличение перевозчики связывают с ростом цен на топливо и запчасти.

- Цена поднялась из-за увеличения стоимости солярки на 16 % и на запчасти – от 10 до 25%. Они дорожали несколько раз в год, но проезд для пассажиров не пересматривали. У нас идет отставание реальной стоимости услуги от фактически взимаемых денег, - прокомментировал «КП»-Кубань» президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров. - Также мы смотрим в будущее. Через несколько лет нам придется менять подвижной состав. Чтобы это сделать и взять автобус в лизинг, нужен хотя бы первоначальный взнос.

Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук говорит о том, что Краснодар давно нуждается в реформе общественного транспорта и должен уйти от нерегулируемых тарифов.

- К сожалению, на протяжении нескольких лет в общественном транспорте Краснодара тарифы зачастую не соответствуют качеству перевозок. Город разрастается, и пассажиру, чтобы добраться из точки А в точку В, зачастую приходится ехать с пересадкой. В итоге стоимость проезда в краевом центре выше, чем в Москве. Особенно в тех районах, которые входят в городские округа, но по тарифной сетке общественного транспорта, считаются пригородом. Жителям Копанского, Водников, Елизаветинской, Прогресса, Плодородного, х. Ленина, Белозерного и других окраин Краснодара приходится особенно туго. Тем более что зарплаты далеко не московские, - отмечает Репещук.

По мнению общественницы, городской транспорт должен выполнять социальную функцию. Для этого в Краснодаре должны перейти на так называемые брутто-контракты. Они сделают цены на проезд приемлемыми и позволят пассажирам совершать бесплатные пересадки. Плюс к этому город может расширить категорию граждан-льготников. Например, предоставить скидку за проезд для школьников-отличников.