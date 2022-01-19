Пассажиры самолета, дважды садившегося над Черным морем из-за шторма, поблагодарили экипаж за спасение

Пассажиры самолета испытали серьезный стресс

Аэропорт в Сочи 18 января работал в чрезвычайных погодных условиях. На курорте сильнейший ветер сдувал даже многотонные самолеты. Несколько лайнеров не смогли приземлиться с первого раза. Уже почти коснувшись посадочной полосы, тяжелая махина снова взмыла вверх.

Надо сказать, из-за особенностей рельефа, кто не знает, самолеты в Сочи садятся со стороны Черного моря. Что чувствовали пассажиры этого рейса, кружа над морской бездной, рассказала одна из них.

- Это было очень страшно! Уже приземлились, а потом снова взмыли вверх. В салоне в этот момент повисла мертвая тишина. А когда нам все-таки удалось сесть, все зааплодировали и поблагодарили пилотов за профессионализм, - написала она в соцсети.

К слову, это был не единственный инцидент, напугавший пассажиров. Неприятные моменты пережили пассажиры «Уральских авиалиний», когда их самолет пошел на посадку в Сочи. В самолет попала молния.

Капитан судна сразу предупредил, что на территории курорта бушует циклон, но, что произошло дальше, считается чрезвычайным происшествием в мировой авиации и чревато серьезными последствиями.

- Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния, - сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

Все воздушные гавани в Краснодарском крае 19 января работают в штатном режиме. Погода наладилась. Но штормовые предупреждения пока никто не отменял.