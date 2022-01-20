Сейчас бизнесмен задержан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее судимый бизнесмен избил и изнасиловал девушку в лесу на Кубани. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Об ужасном случае стало известно после того, как в больницу Белореченска попала 19-летняя девушка. Тело ее было усыпано гематомами, разбита губа. Сама поступившая жаловалась на головную боль. После осмотра и обследования девушка призналась, что стала жертвой изнасилования.

- У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, зафиксированы следы насилия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в больнице.

Сотрудники медучреждения заявили о случившемся в полицию. Правоохранители начали разбирательства, во время которых выяснилось, что над девушкой надругались в лесу около поселка Лесного. Туда студентку ее мучитель вывез на своем Porsche Cayenne.

Почему она села в машину к мужчине, пострадавшая не озвучила, попросив дать ей время. Но, поняв, что водитель задумал неладное, девушка поспешила покинуть авто. Двери, правда, оказались заблокированы. После этого мужчина набросился на свою спутницу, избил и надругался над ней.

Ранее мужчина был судим, но наказание за решеткой не отбывал.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», напал на девушку 50-летний бизнесмен. Он владеет компанией по проведению предрейсовых медицинских и технических осмотров.

- Ранее мужчина уже был судим по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», но его наказание с лишением свободы связано не было. Однако сейчас его подозревают в более тяжком преступлении, которое по статье 131 УК РФ «Изнасилование» предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас бизнесмен задержан.

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