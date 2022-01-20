Двухметровые сугробы и морозы до 40 градусов: когда аномальные зимы захватывали Краснодар

Снег в Краснодаре за всю зиму может пролежать всего 37 дней. Фото: myekaterinodar.ru

Краснодар вновь замер в ожидании очередной порции снега. Он обрушится на город ночью 21 января. По прогнозам синоптиков, снегопад будет сыпать в региональном центре ближайшие выходные. Правда, сильных морозов ждать не стоит – градусники покажут около нуля. Впрочем, такая погода наиболее типична для южного города.

Снега нет. Бульвар на Красной. 1982 год. Фото: myekaterinodar.ru

- По многолетним наблюдениям в Краснодаре зима мягкая, с частыми, интенсивными оттепелями. Она начинается во второй декаде декабря. Нередко и в первой половине января стоит теплая погода, - рассказала «КП» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Слякотный январь 1965 года. Фото: myekaterinodar.ru

Но так бывает не всегда. В разные годы Краснодар терзали и лютые морозы, и жестокие ветры, и обильные снегопады. Самой холодной была зима 1935 года. Тогда столбики термометров опустились до – 36 градусов, что стало настоящим испытанием для непривыкших к стуже южанам.

Лютый мороз был зимой 1935 года. Перекресток Красная-Мира. Фото: myekaterinodar.ru

Этот рекорд пытался побить 2006 год, но не смог дотянуть до показателя начала XX века. Тогда синоптики зафиксировали -26 градусов, что стало самым низким значением за последние 22 года.

В начале 20 века зимы были суровыми. Фото: myekaterinodar.ru

Старожилы запомнили самые снежные зимы в Краснодаре. Два года подряд – в 1953-м и 1954-м – засыпало до крыш домов, а снежные горки появились в каждом дворе.

На Коммунаров намело с высоту одноэтажного дома. Фото: myekaterinodar.ru

Эту аномалию жители города старались запечатлеть как настоящий феномен. Поэтому осталось много фотографий той поры.

До дворе дома по Мира, 50. Дети залезли на двухметровый сугроб. 1953 год. Фото: myekaterinodar.ru

- Снежный покров залегал с середины декабря до конца марта. Во второй декаде февраля намело так, что пройти было невозможно. На улицах Краснодара сугробы выросли до 63 см, за городом их максимальная высота достигла 1 метра 20 см, - отметила Светлана Попова.

Завалило. Февраль 1954 года. Фото: myekaterinodar.ru

В 1968 и 1969 годах на Краснодар обрушились ледяные ветры. Максимальная скорость достигала 34 м/с. Что привело к обрывам проводов и отсутствию электричества во многих домах.

Вид на ТЭЦ. 1969 год. Сильные ветра достигали 34 м/с. Фото: myekaterinodar.ru

Снега почти не было, поднялись катастрофические пыльные бури. Пострадали посевы, погиб урожай в садах и огородах многих краснодарцев.

Зимние катаклизмы сменялись приятными сюрпризами. В декабре могла наступить настоящая весна.

Краснодарцы в легкой одежде. Декабрь 1976 года. Фото: myekaterinodar.ru

- В 1937 и 2012 годах в декабре воздух прогревался до +23 градусов. Это пока самые высокие значения за все время наблюдений. А они велись еще в Екатеринодаре с 1854 года, - заявила синоптик.

Модницы играют в снежки. 1949 год. Фото: myekaterinodar.ru

Лыжницы в Городском парке. 1950 год. Фото: myekaterinodar.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снега - море. Красная Поляна стала раем для лыжников

Больше 270 тысяч туристов уже побывали в Сочи зимой (подробности)