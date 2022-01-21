Двое последователей «цапков» признались в избиении и похищении женщин: стали известны подробности жестокого преступления

Последователей «цапков» сейчас допрашивают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя 12 лет после жуткой бойни в станице Кущевской стало известно, что появились последователи «цапков». Силовики задержали двух 19-летних Алексея Прохорова и Михаила Швецова (имя и фамилия изменены. – Авт.), которые собрали целый букет из уголовных статей. Их причастность к различным эпизодам проверяется, но уже известно, что они сознались в одном из жестоких преступлений.

По данным «КП» - Кубань», его они совершили еще в мае 2020 года - тогда им было по 17 лет. В один из вечеров они пробрались в частный дом на одной из главных улиц станицы. В комнате сидели 60-летняя женщина и ее 25-летняя дочь. В какой-то момент погас свет. Пенсионерка вышла во двор, чтобы понять, почему выбило пробки. Уже через секунду на нее напали двое мужчин в масках. Они стали бить и душить женщину. Когда же она потеряла сознание, затолкали ее в багажник Kia Seltos, припаркованной во дворе.

Причастность парней к различным эпизодам проверяется.

Затем налетчики ворвались в дом. Они стали угрожать дочери пенсионерки. Испугавшись, девушка отдала им 35 тысяч рублей, что находились на полке в шкафу. Как рассказывают сами подозреваемые, они уже собирались уходить, но на тумбочке зазвонил телефон. Грабители поняли, что сейчас в дом приедет мужчина, а это значит, их план мог провалиться.

- Тогда они взяли ключи от иномарки, стоящей около дома. Дочь пенсионерки посадили в салон. После чего поехали в село Ильинское Кущевского района. За рулем находился Алексей, а тем временем его подельник следил за тем, чтобы женщины не шумели, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – В какой-то момент они решили проверить, все ли в порядке с похищенными. Они остановились в лесополосе неподалеку от села, открыли багажник и обнаружили, что женщина не подает признаков жизни.

Женщины позже пришли в себя, добрались до ближайшего населенного пункта, где попросили помощи местных жителей.

По всей видимости, парни растерялись – они явно не собирались никого убивать. Поняв, что допустили ошибку, считают правоохранители, Алексей и Михаил придумали новый план. Они выгрузили женщину из багажника и оставили лежать на земле, а с ее дочерью уехали в район дач около станицы. Остановившись в камышах, Алексей вышел на улицу, пытался прийти в себя. А через время из машины выбралась девушка. Злодеи решили расправиться с главным свидетелем и, повалив на землю, стали душить. Но в какой-то момент их ослепил свет фар проезжающего мимо авто. Тогда они бросили свою жертву. На угнанной Kia они доехали до хутора Большая Лопатино, где подожгли машину в надежде скрыть следы преступления.

Женщины позже пришли в себя, добрались до ближайшего населенного пункта, где попросили помощи местных жителей. Тогда же они заявили на двух злодеев в полицию. Но поймать по горячим следам их не удалось.

C ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Новый беспредел в Кущевской. Задержаны последователи «цапков», которые пытали, убивали и грабили людей

На ворованные деньги они покупали машины и мотоциклы (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто на самом деле жестоко убил 12 человек в Кущевской 11 лет назад

Раскрыта новая подоплека массового убийства бандой цапков (читайте далее)

Дочь главаря банды цапков купается в роскоши и покупает львят в домашний зоопарк: 11 лет кровавой резне в Кущевке

Как живут наследники тех, кто сидит за убийства и вымогательства (подробнее)