Дочь главаря кущевской банды цапков купается в роскоши и покупает львят в домашний зоопарк: 11 лет кровавой резне в Кущевской

На фото дочь Сергея Цапка Анастасия (слева) и дочь Вячеслава Цеповяза Оксана - девушки не стесняются делиться тем, что живут на широкую ногу.

Каждый год вот уже 11 лет станица Кущевская вспоминает черный день, который наложил отпечаток на десятки людей. Тогда местная банда, обнаглев от безнаказанности, вырезала целую семью. Жертвами стали 12 человек, из которых — четверо детей. Местом бойни стал дом кущевского фермера Сервера Аметова. У предпрнимателя в тот злополучный вечер гостили друзья и родственники. Приехал с ночевкой ростовский бизнесмен с женой, двумя детьми, тещей и тестем. Забежала на огонек и соседка семьи - Наталья Касьян с сыном Павликом. Дома также была и невестка фермера - Елена Аметова с девятимесячной дочкой Аминой. Отморозки расправились со всеми...

Уже позже выяснится, что мотивом безжалостного убийства стала обычная месть. Лидер банды Сергей Цапок хотел, чтобы за гибель старшего брата Николая (по кличке Коля Бешеный), застреленного в 2002 году, ответил виновный. В его глазах это был фермер, в доме которого и устроили резню.

В 2013-м суд поставил точку в деле об убийствах и отправил каждого члена банды в колонию. Правда, далеко не все жили в условиях строгача. В сеть попали фотографии Вячеслава Цеповяза, члена банды цапков, отбывающего срок в колонии в Амурской области. Заключенный на этих фотографиях выглядит, как отдыхающий в санатории – он позирует фотографу рядом с накрытой «поляной». А на других кадрах поедает шашлык и камчатских крабов.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

А жены и дети кущевских бандитов без всякого стеснения ведут показательно роскошную жизнь. Так, наследница Вячеслава Цеповяза Оксана хвасталась подаренным ей AUDI TT.

На фото дочь Сергея Цапка Анастасия (слева) и дочь Вячеслава Цеповяза Оксана - девушки не стесняются делиться тем, что живут на широкую ногу.

Стоимость такой игрушки стартует от 2,5 миллиона рублей. Да и ее братик Дмитрий не спешит отдавать пальму первенства в хвастовстве - он частенько выкладывает снимки из элитных иномарок.

Из этого шикарного особняка Оксана вместе с мамой часто выкладывали снимки.

Кстати, Оксана вместе с Дмитрием занимаются бизнесом, а еще они проходят учредителями семейной фирмы, которая теперь принадлежит их матери.

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Дети Цеповяза отвернулись от отца и сменили фамилию, теперь они, как и их мать, - Стришние.

Сын Цеповяза разъезжает в дорогих авто. Фото: vk.com

Но лучше всех, судя по всему, живет семья Сергея Цапка - лидера ОПГ. Он оставил жене и двум детям огромное состояние.

Дочь Сергея Цапка ни в чем себе не отказывает. Фото: vk.com

22-летняя дочка Цапка Анастасия ни в чем себе не отказывает - ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду и получает дорогие подарки от матери.

Кстати, девушка очень много тратит денег на бьюти-процедуры. Холеная кожа, пухлые губы, шикарная фигура - все это благодаря вмешательствам лучших специалистов. Разумеется, и здесь наследница Цапка не экономит.

Анастасия Цапок с матерью Анжелой-Марией.

Стоит сказать, что Анастасия на свое совершеннолетие получила Mercedes-Benz E-klasse. Такой стоит около 5 миллионов рублей. В отпуск девушка, которая вообще-то официально нигде не работает, ездит в Дубай и на Канарские острова. Словом, отечественные курорты для отдыха даже не рассматривает.

22-летняя дочка Цапка Анастасия ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду.

А недавно дочка Цапка похвасталась новым подарком - маленьким львенком. Он пополнил ее семейный зоопарк.

У Анастасии появился львенок.

Стоимость львят в России, на минутку, начинается от 80 тысяч рублей. Хотя цена на некоторые породы бывает в два, а то и в три раза выше.

А тем временем родственники убитых уже, кажется, отчаялись получить отсуженные компенсации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто ответит за убийство главы Кущевской

Бастрыкин потребовал доклад по делу участников банды цапков (читайте далее)

Кто на самом деле жестоко убил 12 человек в Кущевской 11 лет назад

Раскрыта новая подоплека массового убийства бандой цапков (читайте далее)

КСТАТИ

Во внезапную смерть этого злодея мало кто верит: куда делся прах Цапка после кремации

Главарь кущевской банды умер в СИЗО от инсульта, не дождавшись вступления приговора о пожизненном тюремном заключении в законную силу (читайте далее)

В Кущевской за изнасилование задержали самого молодого члена банды цапков

Трижды судимый Игорь Майданюк освободился в 2019 году, но снова попался на преступлении (читайте далее)

Глава СК намерен возбудить еще одного уголовное дело на ростовскую экс-судью по «делу Цапков»

Светлана Мартынова уже сидит, но следствие подозревает фигурантку в новых эпизодах преступлений (подробнее)