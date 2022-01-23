«Циклоническая депрессия останется!»: На Кубани продолжатся экстремальные снегопады

В ближайшие дни Краснодарский край продолжатся ливень и снег. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Краснодарский край превратился в один большой сугроб. На Кубань второй день подряд продолжает сыпаться кара небесная. Небо, шутят жители региона, словно прорвало. Но метеорологи спешат предупредить - на новой рабочей неделе непогода продолжится.

По данным специалистов, в ближайшие сутки циклоническая депрессия продолжит кружить над югом России.

- А значит, снегопады хотя и ослабеют, но продолжатся, - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - За 24 часа выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.

Циклоническая депрессия продолжит кружить над Кубанью. Фото: instagram.com/tishkovets_evgeny

Как объясняют в краевом гидрометцентре, ложбина бушующего циклона (это полоса пониженного давления. - Авт.) оказывает негативное влияние не только на верхние, но и средние, и нижние слои тропосферы. С этим-то и связаны экстремальные снегопады. При этом ситуация в ближайшее время не изменится - Краснодарский край продолжит засыпать.

- Характер погоды изменится не сильно, в отдельных районах края сохраняется штормовое предупреждение, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На дорогах ожидаем гололед. Кроме того, прогнозируем налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные порывы ветра.

При этом в горах высок риск схода лавин - опасность предостерегает выше 500 метров.

Что касается температурного фона, то он пойдет на понижение. 24 января в целом по краю ночью -1…-6 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +3. На Черноморском побережье теплее - в ночные часы будет +2…-3°, а днем отметки достигнут 5-7 градусов со знаком плюс. В горах 24 января ожидаются морозы до минус 10 градусов, днем отметки выше нуля не поднимутся.

Ночью 25 и 26 января на Кубани температурные значения упадут до минус 8-10 градусов, днем отметки будут колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

А вот на вершинах в эти дни морозы усилятся - ночью температура будет достигать минус 13 градусов, а днем - минус 5-8 градусов. На Черноморском побережье 25 и 26-го числа ночью столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов.

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