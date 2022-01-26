В Краснодаре инвалид-колясочник расчищал снег, чтобы попасть в аптеку за лекарствами

Мужчина на коляске сам расчищал снег лопатой. Фото: tiktok.com/@likastark

- Маленький мой, уже целый час там возится. Юра, мне кажется плохая затея, там снега много! – говорит женский голос за кадром мужчине на инвалидной коляске.

- Все равно дома сидим! – отвечает он, продолжая раскалывать примерзшие сугробы лопатой.

37-летний Юрий Старжинский – житель Краснодара, который стал героем тех кадров, что разошлись в соцсетях. На видео он взял на себя обязанности управляющей компании. С последствиями небывалой непогоды справлялся в одиночку – с лопатой наперевес. Пришлось, конечно, попотеть – выпавший снег уже превратился в лед. А с ним больше мороки. Но в качестве моральной поддержки рядом с Юрием была супруга – Людмила, которая тоже передвигается на инвалидной коляске.

Как оказалось, пара ведет блог в Tik Tok, где рассказывает о своей жизни на колесах. Снимают практически все – прогулки и путешествия. Заснять решили и то, как прокладывают путь до своей машины и момент раскопок самого авто.

Появившееся в Сети видео вызвало бурную реакцию. Мнения пользователй разделились. Кому-то добровольца стало жалко, и они удивились, почему прохожие (а их было немало – Авт.), не помогли молодому человеку. Другие начали обвинять коммунальщиков города в халатности. Дворы засыпаны снегом уже не первый день и техника до многих так и не добралась.

- Для кого-то даже маленький сугроб – огромное препятствие, - с пониманием написала одна из женщин, наблюдая за работой Юрия.

Правда, нашлись и те, кто посчитал поступок мужчины попыткой привлечь к себе внимание. В ответ на подобную критику Людмила даже записала видеообращение.

- Какова цель наших раскопок, Юр? – улыбаясь, говорит женщина.

- Гробницу Тутанхамона искали, - шутит герой ролика.

- Мы уже неделю сидели дома, у нас закончились лекарства, в наш район курьеры не привозят. Поехать хотели на нашей машине, но она вся была в снегу, да и путь к ней был заблокирован, - ответила критикам Людмила. - Да, коммунальщики чистят, но для здоровых. Узкие тропинки, мы по таким не проедем.

Напомним, ранее прокуратура начала разбирательства после снегопада. Надзорное ведомство проверит, почему улицы Краснодара не чистили от сугробов.

- Сотрудники прокуратуры ознакомятся и с расходованием денежных средств, которые были выделены из городского бюджета на борьбу с разгулом природных сил, - сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры.

КСТАТИ

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