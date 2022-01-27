Уничтожила тренды. Что стало с 78-летней бабой Катей из Ейска, которая покорила ТикТок

Фото: instagram.com/superbus_ya/

78-летняя Екатерина Горбунева – звезда ТикТока. Причем это не метафора, а реальный факт. 1,1 млн подписчиков, 15,4 млн лайков. Все это баба Катя обрела за год.

Еще в 2020-м она была обычной пенсионеркой. Нянчилась с внуками, веселилась с подругами, принимала туристов в гостевом доме.

Жизнь Супербуси, именно такое у нее имя в ТикТоке, изменилась 14 октября 2020 года. Когда внучка, Алена Петрова, опубликовала первый ролик в аккаунте будущей звезды. Лайки и подписчики текли рекой. За месяц – 50 тысяч. Бабе Кате уже не давали прохода в родном Ейске и даже звали на «Давай поженимся».

- Внуки мои решили, что я очень колоритная бабушка и создали мне аккаунт в ТикТоке. Я сначала пальцем крутила у виска, а потом втянулась, – рассказывала Супербуся сайту «КП» – Кубань».

На деньги с ТикТока Екатерина Горбунева купила новый телефон. Случилось это спустя месяц после создания аккаунта. Внучка продала рекламу на канале и купила бабушке смартфон.

- Была на свадьбе, ведущая меня представляет как известного блогера. Подруги звонят, говорят: «Катька, ты чего, на старости лет артисткой стала?" - смеется женщина.

Звездная болезнь бабе Кате не грозила. За жизнь она повидала всякое. Но в Сети она впервые столкнулась с хейтом.

- Мне написали: «У бабки одна нога на кладбище, а она все туда же», – со слезами на глазах вспоминала бабушка.

Каждый день бабушка публиковала новые видео. Снимала ролики заранее, когда приезжала внучка. Это были небольшие юмористические зарисовки.

- Бывает, что в фартуке стою или что-то ляпну, а они говорят: «Бабушка, ты пошла в ТикТок», – говорит женщина.

Работу на камеру даже стала любимым занятием бабы Кати. Она не прерывала съемки, болея коронавирусом. Все две недели, что болезнь мучила пенсионерку, она давала подписчикам новый контент. Так Супербусю заметили продюсеры «Давай поженимся».

- Я в видео взяла и ляпнула: «Позвонили бы мне с «Давай поженимся», я бы поехала». И представь, они начали звонить. Я говорю: «Это шутка, какой мне жених, мне нужно место в другом месте занимать - на кладбище, бронировать». Они говорят: «Еще рано». Я ответила: «Не дождетесь», – резюмирует бабушка.

Прошлой весной Супербуся даже открыла собственный ТикТок-хаус. Он заработал на базе гостевого дома бабы Кати.

- У нас не было уклона только на совместную работу над TikTok-аккаунтами на протяжении долгого времени. Это было творчество на отдыхе, погружение в атмосферу эдакого ситкома в жизни, – рассказывала внучка.

В конце прошлого года Екатерина Горбунева неожиданно пропала из Сети. Подписчики забили тревогу, куда делась баба Катя.

- Она в отпуске, – ответила "КП" – Кубань" внучка звезды, успокоив, что с бабушкой все хорошо и волноваться не стоит.