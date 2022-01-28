Рыбная лихорадка. Ученый объяснил, почему в Черном море появилось много форели

В открытом плавании оказалось 300 тонн радужной форели Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи произошел настоящий рыбный бум - в морпорт города выбросило около 300 тонн радужной форели. Это произошло из-за шторма. Разбушевавшаяся непогода разрушила вольеры местного форелеводческого хозяйства, и вся рыба оказалась на "свободе".

"Побег" рыбы стал настоящим подарком для сочинских рыбаков. Жители курорта, вооружившись снастями, сразу же заполонили причал морского порта и набережную реки Сочи. Здесь буквально не было свободного места. Уловом люди остались более чем довольны - некоторые выловленные экземпляры красной рыбы достигали веса в 17 килограммов!

Вес выловленной рыбы достигает 17 килограммов Фото: Олег УМАРОВ

- Сейчас эту рыбу будут на рынке продавать! Цены, наверняка, взлетят,- начали гадать местные жители.

Однако прогнозы оказались опрометчивыми - выброс рыбы в открытое море не повлиял на ее рыночную стоимость.

Расценки оказались прежними: речная пресноводная форель в рыбных магазинах стоит 560 рублей за килограмм, черноморская - 750 рублей. За килограмм норвежской форели просят 900-1000 рублей, а за самую дорогую - мурманскую - 1100 рублей/кг.

Рыбаки остаются довольны уловом Фото: Олег УМАРОВ

А в это время

Рыбная лихорадка началась и в других черноморских городах. "Сбежавшая" из Сочи рыбка доплыла уже до Туапсе, Анапы и Геленджика. Местные рыбаки, конечно же, не могли пропустить такое событие. Они тоже вооружились удочками и отправились на побережье. Кроме того, радужная форель уже появилась и на рынках Новороссийска. Здесь килограмм свежей рыбы продают за 780 рублей.

- Радужная форель является культивируемым видом (выращенным человеком - Авт.), поэтому она менее приспособлена к существованию в свободном плавании, - рассказывает "КП"-Кубань" заведующий кафедрой водных ресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Амбрачук. - Такие особи подвержены воздействую со стороны хищников. Ожидаем концентрацию радужной форели в береговой части и в устьях рек. Возможно, рыба начнет подниматься и по пресным водоемам. Однако говорить о размножении и возникновении устойчивой популяции еще рано. Этого не произойдет, потому что рыбу быстро выловят. К тому же, радужная форель не боится человека и, как культивируемый вид, она привыкла к большому потреблению искусственных кормов.

Специалисты также отмечают, что это - самый масштабный выброс радужной форели в Черное море. Ранее в Краснодарском крае такого не происходило.

- Подобные крупные форелевые хозяйства начали функционировать на территории Краснодарского края относительно недавно, - объясняет Алексей Амбрачук. - Утечка рыбы произошла из-за того, что на предприятии порвались рыболовные садки. Они не выдержали два мощнейших шторма, обрушившихся на Сочи. Их мощность оценивалась в 7 баллов.

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