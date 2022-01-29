Венецианские пейзажи. Фотограф показал красоту разлившегося озера Абрау под Новороссийском

Снимки впечатляют. Фото: vk.com/segablacksea

Аномальные снегопады, которые пришли даже в курортные города Краснодарского края, сначала радовали местных жителей. Теперь в регионе грустными глазами смотрят на последствия.

Фото: vk.com/segablacksea

Фото: vk.com/segablacksea

Так, под Новороссийском озера Абрау продолжает выходить из берегов. Вода покрыла уже не только набережную и ротонду, но дошла и до парка.

Фото: vk.com/segablacksea

Эколог рассказал, что потопы озера грозят Новороссийску вымиранием некоторых растений.

- Примерно каждые 5-6 лет сильно затапливает набережную в центре Абрау и слегка заходит вода в парк. А примерно раз в 10-12 лет озеро выходит из берегов очень сильно и затапливает большую часть парка. Многие деревья и кустарники очень сильно страдают. От воды задыхаются корни, побеги и стволы. А если ещё и мороз, кора побегов и стволов повреждается льдом. После нескольких суток затопления большинство деревьев и кустарников получают очень сильные повреждения и многие погибают в течение года, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» кубанский эколог Вениамин Голубитченко.

Фото: vk.com/segablacksea

Фото: vk.com/segablacksea

Местный фотограф снял на фото разлившееся озеро. Снимки с земли и высоты птичьего полета венецианских пейзажей впечатляют. Жители уже привыкли к тому, что озеро выходит из берегов и относятся к этому, как к обычному явлению. А пользователи сети восхищаются.

Фото: vk.com/segablacksea

Фото: vk.com/segablacksea

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последствиями снегопадов на Кубани стали подтопления курортных станиц. Там из-за таяния снега вокруг домов побежали бурные реки.

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